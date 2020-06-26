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Перекрытый ЗСД, двойной забор у Парка 300-летия Петербурга, оцепленный Крестовский остров, патрули на воде — организаторы праздника «Алые паруса», в отличие от парада Победы, сделали все, чтобы зрители не смогли увидеть мероприятие вживую. Морскую часть вынесли в Финский залив, а сцену расположили на крыше многоэтажки. Иван Ургант будет вести праздник с высоты 16-этажного дома. Прорваться к эпицентру торжества не получится ни с воды, ни с воздуха.

Очные выпускные вечера в России разрешили провести регионам, вышедшим на третий этап снятия коронавирусных ограничений. В Петербурге пока только запахло вторым этапом, поэтому 27 июня вчерашним школьникам придётся довольствоваться телевизионной версией традиционного праздника «Алые паруса».



Морскую и концертную часть торжества организаторы постарались перенести как можно дальше от любопытных глаз. Изменён маршрут брига «Россия». Алыми парусами нельзя будет полюбоваться с набережной Невы. Корабль покажет красоту безлюдным просторам Финского залива. Концертная часть пройдёт на ограниченном пространстве крыши многоэтажного дома на Морской набережной. Коллеги из 47news попытались пройти за огороженную забором дворовую территорию. Местные дворники охотно поделились своими наблюдениями о том, как на крышу 16-этажного дома поднимали белый рояль. Виртуозам метлы музыкальный негабарит не доверили, но они отметили, что «спецы работали, аккуратно, как стеклотару грузили».

Дворник Юсуф раскрыл еще одну интригу. По его словам, сначала телевизионщики хотели развернуться на соседнем доме с видом получше. Но там место уже занял «парник с крышей». Поднятый в воздух квадрокоптер запечатлел на будущей сценической площадке рояль, арфу и операторские рельсы. Инструменты и оборудование защищены чехлами от дождя. На сцене выступят Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa, IOWA.



Репетиции на крыше ведутся с 24 июня. А 27 июня на неё поднимутся ведущие «Алых парусов» Иван Ургант и Дарья Александрова. В концертной программе запланировано выступление Димы Билана, Веры Брежневой, репера ST, Rasa, IOWA. В этот день с 8 утра до 2 часов ночи вход в парадные будет ограничен. Если на это время выпадет день рождения, то собственники должны составить список гостей, который передадут полиции. Запускать посетителей будут после предъявления паспорта.

В день праздника закроют часть акватории устья Невы и Финского залива. На воде будут дежурить сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии. «Нахождение в закрытой части Финского залива опасно. Помимо движения парусника «Россия», в этой локации будет установлено пиротехническое оборудование. Все попытки попасть в закрытую часть акватории на личных плавсредствах будут строго пресекаться», — рассказали в Смольном.

Фото: комитет по вопросам правопорядка и безопасности

Для петербуржцев также будет недоступен парк 300-летия Петербурга, его уже защитили двойным забором. Оцепление из сотрудников Росгвардии и полиции выставят на западной части Крестовского острова и Петровской косы, а также на северном и западном берегу Васильевского острова. Такие меры в Смольном объясняют соблюдением безопасности при использовании пиротехники.



С 22.00 27 июня до 01.00 28 июня закроют движение транспорта по Западному скоростному диаметру на участке от Приморского проспекта до набережной реки Екатерингофки (подробнее о дорожных ограничениях и изменениях в расписании общественного транспорта можно почитать здесь и здесь).

Репетиция праздника «Алые паруса» Фото: автор фото читатель «Фонтанки» Репетиция праздника «Алые паруса» Фото: автор фото читатель «Фонтанки» Репетиция праздника «Алые паруса» Фото: автор фото читатель «Фонтанки» Репетиция праздника «Алые паруса» Фото: автор фото читатель «Фонтанки» Репетиция праздника «Алые паруса» Фото: автор фото читатель «Фонтанки» Репетиция праздника «Алые паруса» Фото: автор фото читатель «Фонтанки»

«Вся организация шоу ориентирована только на телевизионную трансляцию, поэтому просмотр его с берега или с других мест невозможен, не имеет смысла, а иногда и опасен для жизни», — пугают в Смольном.

По мысли организаторов, выпускники засядут за телевизорами с кружкой чая. Потому что несмотря на онлайн-формат «Алых парусов», Смольный вводит традиционный для этого дня запрет на продажу алкоголя. Спиртное в магазинах нельзя будет купить с 22 часов 26 июня до 11 часов 28 июня.

Прямая трансляция концертной программы начнётся на Пятом канале в 22.30. Кульминацию шоу с проходом брига «Россия» и салютом покажут все центральные телеканалы.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

