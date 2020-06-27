Потеряли веру в открытое небо. Российские туроператоры отменяют июльские туры за рубеж

Крупнейшие туроператоры России отменяют туры за рубеж с вылетом в июле, потому что не верят в скорое возобновление международного авиасообщения. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.



О таком решении заявили компании ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel, «Интурист». При этом последний пока аннулирует туры только до 16 июля.



Туроператоры предлагают клиентам перебронировать туры на август-декабрь или те же месяцы 2021 года. Большинство дает возможность сделать это с сохранением всех или некоторых условий путешествия: направления, отеля, стоимости путевки и дней пребывания.

