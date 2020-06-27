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27.06.2020 17:12
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Потеряли веру в открытое небо. Российские туроператоры отменяют июльские туры за рубеж

Крупнейшие туроператоры России отменяют туры за рубеж с вылетом в июле, потому что не верят в скорое возобновление международного авиасообщения. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

О таком решении заявили компании ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel, «Интурист». При этом последний пока аннулирует туры только до 16 июля.

Туроператоры предлагают клиентам перебронировать туры на август-декабрь или те же месяцы 2021 года. Большинство дает возможность сделать это с сохранением всех или некоторых условий путешествия: направления, отеля, стоимости путевки и дней пребывания.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору подготовить варианты возобновления международного авиасообщения. Минтранс РФ заявил, что вероятность восстановления рейсов в другие страны в июле сохраняется. При этом участники рынка склоняются к тому, что наиболее реалистичной датой запуска международных перелетов является сентябрь 2020 года.

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Комментарии (5)

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***_555
Мечты маши-плясуньи сбываются. По заграницам будет только партийная ылитА каталься. А электорату - Кавказ, Сибирь, тундра.
260578211
Давно пора осознать, что в 2020 году туризм как отрасль умер. И вьездной и выездной и даже внутренний. Не нужно сопротивляться этому. Лучше закрыться сразу и не мучаться, не увеличивать убытки.
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