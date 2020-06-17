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17.06.2020 19:52
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«Наиболее реалистично выглядит сентябрь». Оператор Пулково высказался о запуске рейсов за границу

Наиболее реалистичным сроком для возобновления международного авиасообщения является сентябрь 2020 года. Такое мнение на онлайн-конференции высказал генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) Леонид Сергеев.

Он предположил, что из-за тяжелого экономического положения в России сначала будут заполнять места на внутренних курортах, а потом уже открывать другие страны. При этом сами авиакомпании запрашивали «открытие заграницы» с 15 июля.

«В этом плане я поддерживаю точку зрения господина [гендиректора WizzAir Джозефа] Варади, более реалистично выглядит сентябрь», — цитирует Сергеева RNS.

Ранее венгерская авиакомпания WizzAir объявила о запуске рейсов из Петербурга по пяти новым направлениям — Зальцбург, Осло, Копенгаген, Стокгольм и на Мальту. Первые вылеты запланированы на 18–19 сентября.

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Комментарии (3)

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Логично , вроде бы .. казалось бы, не так ли..? Но. .

Сентябрь . Вторая волна. Новые обещания. Зима. Февраль .
Самоизоляция ещё четверть года.
Лето.
«И повторится все как встарь»..
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