WizzAir закрепляется в Пулково. Авиакомпания обещает 5 новых направлений из Петербурга
Венгерская бюджетная авиакомпания WizzAir с сентября запускает пять новых направлений из Петербурга. Об этом 17 июня основатель фирмы Джозеф Варади заявил на онлайн-конференции.
Помимо уже имеющихся шести стран, самолеты компании будут летать из Петербурга в Зальцбург, Осло, Копенгаген, Стокгольм и на Мальту. Рейсы откроются 18–19 сентября.
По словам Варади, самолеты будут летать по новым направлениям как минимум три раза в неделю. Стоимость билетов в один конец не будет превышать 24,99 евро (29,99 евро в случае с Мальтой).
Таким образом, WizzAir увеличит количество направлений из Петербурга до 11. До этого авиаперевозчик связывал город с Будапештом, Бухарестом, Лондоном, Софией, Братиславой и Вильнюсом.
Количество рейсов, осуществляемых компанией из Петербурга, будет доминировать над остальными российскими городами присутствия WizzAir. В связи с этим перевозчик с 18 сентября открывает собственную базу в аэропорту Пулково. Пока в ней будет находиться только один airbus A320. Предполагается, что база позволит создать более 370 новых рабочих мест.