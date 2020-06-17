WizzAir закрепляется в Пулково. Авиакомпания обещает 5 новых направлений из Петербурга

Венгерская бюджетная авиакомпания WizzAir с сентября запускает пять новых направлений из Петербурга. Об этом 17 июня основатель фирмы Джозеф Варади заявил на онлайн-конференции.

Помимо уже имеющихся шести стран, самолеты компании будут летать из Петербурга в Зальцбург, Осло, Копенгаген, Стокгольм и на Мальту. Рейсы откроются 18–19 сентября.

По словам Варади, самолеты будут летать по новым направлениям как минимум три раза в неделю. Стоимость билетов в один конец не будет превышать 24,99 евро (29,99 евро в случае с Мальтой).