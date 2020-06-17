FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +30
69.75р79.04р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
17.06.2020 16:59
0
Печать

WizzAir закрепляется в Пулково. Авиакомпания обещает 5 новых направлений из Петербурга

Венгерская бюджетная авиакомпания WizzAir с сентября запускает пять новых направлений из Петербурга. Об этом 17 июня основатель фирмы Джозеф Варади заявил на онлайн-конференции.

Помимо уже имеющихся шести стран, самолеты компании будут летать из Петербурга в Зальцбург, Осло, Копенгаген, Стокгольм и на Мальту. Рейсы откроются 18–19 сентября.

По словам Варади, самолеты будут летать по новым направлениям как минимум три раза в неделю. Стоимость билетов в один конец не будет превышать 24,99 евро (29,99 евро в случае с Мальтой).

Таким образом, WizzAir увеличит количество направлений из Петербурга до 11. До этого авиаперевозчик связывал город с Будапештом, Бухарестом, Лондоном, Софией, Братиславой и Вильнюсом.

Количество рейсов, осуществляемых компанией из Петербурга, будет доминировать над остальными российскими городами присутствия WizzAir. В связи с этим перевозчик с 18 сентября открывает собственную базу в аэропорту Пулково. Пока в ней будет находиться только один airbus A320. Предполагается, что база позволит создать более 370 новых рабочих мест.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний