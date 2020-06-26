Защита Кирилла Серебренникова намерена обжаловать приговор

Решение Мещанского суда в законную силу ещё не вступило, и защита Кирилла Серебренникова собирается обжаловать приговор по делу «Седьмой студии». Об этом заявил адвокат режиссёра Дмитрий Харитонов после суда 26 июня.

Как передает «Интерфакс», сам Серебренников обратился к журналистам. «Спасибо за поддержку всех вас, спасибо за то, что верите в нашу невиновность», — сказал он, подчеркнув, что недоволен приговором суда.

Суд приговорил Серебренникова к трём годам условно. Режиссёр признан виновным в мошенническом хищении 129 млн рублей бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на театральный проект «Платформа». Суд оштрафовал его на 800 тысяч рублей и обязал возместить государству ущерб.