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26.06.2020 17:37
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Защита Кирилла Серебренникова намерена обжаловать приговор

Решение Мещанского суда в законную силу ещё не вступило, и защита Кирилла Серебренникова собирается обжаловать приговор по делу «Седьмой студии». Об этом заявил адвокат режиссёра Дмитрий Харитонов после суда 26 июня.

Как передает «Интерфакс», сам Серебренников обратился к журналистам. «Спасибо за поддержку всех вас, спасибо за то, что верите в нашу невиновность», — сказал он, подчеркнув, что недоволен приговором суда.

Суд приговорил Серебренникова к трём годам условно. Режиссёр признан виновным в мошенническом хищении 129 млн рублей бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на театральный проект «Платформа». Суд оштрафовал его на 800 тысяч рублей и обязал возместить государству ущерб.

«Фонтанка» подробно рассказывала и рассказывает о том, как проходил суд, и о реакции общества — смотрите прямую трансляцию на нашем сайте.

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Комментарии (4)

lietuva
Правильно . Надо добиться того , чтобы условный срок стал безусловным . Слишком легко отделался крадун , запустивший свои щупальца в государственный карман .
RemyMartin
Да ладно. Доволен наверно как слон, что в солнечный Магадан не укатил за гос. счет.
262015491
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