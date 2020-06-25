Двойной забор — не панацея. В Парке 300-летия продолжается пляжный сезон
Несмотря на попытку чиновников ограничить вход в Парк 300-летия, который закрыт на время пандемии, но пользуется популярностью среди жителей Петербурга, днем 25 июня там снова толпа.
Фото в редакцию «Фонтанки» прислали жители Приморского района. На кадрах видно традиционный ажиотаж — на пляже и в воде полно ищущих прохлады горожан.
Парк находится за ограждением с трех сторон. Еще с одной, у торгового комплекса «Питерлэнд», никаких ограничений нет. Утром 25-го числа местные жители сообщили, что за основным забором поставили второй, им перегорожен и проход со стороны Яхтенного моста. Пользователи предполагают, что меры могли быть приняты в связи с подготовкой к «Алым парусам». Из-за пандемии проход брига и концерт в честь выпускников перенесены в акваторию залива.
За территорией парка следит комитет по благоустройству, оперативно дозвониться до его представителей «Фонтанке» не удалось. Парк 300-летия входит в список из 36 объектов, которые закрыты постановлением губернатора. Как ранее писала «Фонтанка», по сути только эти парки из правительственного списка до сих пор запрещены к посещению, что может стать поводом для получения штрафа.