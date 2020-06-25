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25.06.2020 16:25
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Двойной забор — не панацея. В Парке 300-летия продолжается пляжный сезон

Несмотря на попытку чиновников ограничить вход в Парк 300-летия, который закрыт на время пандемии, но пользуется популярностью среди жителей Петербурга, днем 25 июня там снова толпа.

Фото в редакцию «Фонтанки» прислали жители Приморского района. На кадрах видно традиционный ажиотаж — на пляже и в воде полно ищущих прохлады горожан.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Парк находится за ограждением с трех сторон. Еще с одной, у торгового комплекса «Питерлэнд», никаких ограничений нет. Утром 25-го числа местные жители сообщили, что за основным забором поставили второй, им перегорожен и проход со стороны Яхтенного моста. Пользователи предполагают, что меры могли быть приняты в связи с подготовкой к «Алым парусам». Из-за пандемии проход брига и концерт в честь выпускников перенесены в акваторию залива.

За территорией парка следит комитет по благоустройству, оперативно дозвониться до его представителей «Фонтанке» не удалось. Парк 300-летия входит в список из 36 объектов, которые закрыты постановлением губернатора. Как ранее писала «Фонтанка», по сути только эти парки из правительственного списка до сих пор запрещены к посещению, что может стать поводом для получения штрафа.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

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Комментарии (2)

Diplot
Люди следуют на пляж а не в парк. Обеспечить безопасный проход к воде обязанность собственника территории парка.
krasnonosov
Предлагаю организовать по периметру контрольно-следовую полосу и пулеметные вышки. По самому забору пустить колючую проволоку и электрический ток.

"Живем мы в нашем лагере —
Ребята хоть куда,
Под красными под флагами
Ударники труда.

Кругом так много воздуха,
Сосняк тебе, дубняк,
А кроме зоны отдыха
Есть зона просто так!

Начальник наш — родитель нам,
Точнее скажем — кум,
И под его водительством
Беремся мы за ум.

Живем мы, как на облаке,
Есть баня и сортир,
А за колючей проволкой
Пускай сидит весь мир!" (с) Ю. Ким
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