Несмотря на попытку чиновников ограничить вход в Парк 300-летия, который закрыт на время пандемии, но пользуется популярностью среди жителей Петербурга, днем 25 июня там снова толпа.



Фото в редакцию «Фонтанки» прислали жители Приморского района. На кадрах видно традиционный ажиотаж — на пляже и в воде полно ищущих прохлады горожан.