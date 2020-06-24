В Петербурге суды перестали штрафовать за прогулки по паркам. Сосновка, Александрино и другие выведены из-под правил самоизоляции

За посещение парков, скверов и спортивных площадок суды в Петербурге больше не наказывают штрафами, выяснила «Фонтанка». В худшем случае гражданам выносят предупреждения.

С начала месяца к 24 июня в районные суды поступило 427 протоколов по статье 20.6.1 КоАП за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности. Их составляют сотрудники ГУ МВД и ГУ МЧС Петербурга на посетителей общественных пространств. Несмотря на предусмотренные штрафы до 30 тысяч рублей, суды независимо от района выносят петербуржцам предупреждения.



Значительная часть протоколов возвращается в полицию и МЧС как составленные неправомерно. Это связано с тем, что из последней редакции постановления губернатора Александра Беглова негласно исчез целый список парков и скверов, и они перестали попадать под запрет для посещения. О чем гражданам власти не сообщили.

С марта 2020 года в Петербурге запрещалось посещать парки и скверы трех категорий. Первая — это 36 поименованных объектов (Летний, Михайловский, Таврический сады, Удельный парк и другие, полный список — по ссылке). Их посещение, как правило, по-прежнему признается нарушением, но штрафом не облагается.

Вторая — парки, сады и скверы, закрытые на просушку. В эту категорию попадали, в частности, Сосновка, Александрино, Муринский, Шуваловский парк, парки Есенина, Интернационалистов. Теперь они выведены из-под губернаторского запрета. Например, Кировский райсуд 4 июня признал незаконным задержание петербуржца Яблокова в Канонерском парке, так как составивший протокол сотрудник ГУ МЧС не смог подтвердить, что эта территория до сих пор закрыта на просушку.

