В Петербурге суды перестали штрафовать за прогулки по паркам. Сосновка, Александрино и другие выведены из-под правил самоизоляции
За посещение парков, скверов и спортивных площадок суды в Петербурге больше не наказывают штрафами, выяснила «Фонтанка». В худшем случае гражданам выносят предупреждения.
С начала месяца к 24 июня в районные суды поступило 427 протоколов по статье 20.6.1 КоАП за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности. Их составляют сотрудники ГУ МВД и ГУ МЧС Петербурга на посетителей общественных пространств. Несмотря на предусмотренные штрафы до 30 тысяч рублей, суды независимо от района выносят петербуржцам предупреждения.
Значительная часть протоколов возвращается в полицию и МЧС как составленные неправомерно. Это связано с тем, что из последней редакции постановления губернатора Александра Беглова негласно исчез целый список парков и скверов, и они перестали попадать под запрет для посещения. О чем гражданам власти не сообщили.
С марта 2020 года в Петербурге запрещалось посещать парки и скверы трех категорий. Первая — это 36 поименованных объектов (Летний, Михайловский, Таврический сады, Удельный парк и другие, полный список — по ссылке). Их посещение, как правило, по-прежнему признается нарушением, но штрафом не облагается.
Вторая — парки, сады и скверы, закрытые на просушку. В эту категорию попадали, в частности, Сосновка, Александрино, Муринский, Шуваловский парк, парки Есенина, Интернационалистов. Теперь они выведены из-под губернаторского запрета. Например, Кировский райсуд 4 июня признал незаконным задержание петербуржца Яблокова в Канонерском парке, так как составивший протокол сотрудник ГУ МЧС не смог подтвердить, что эта территория до сих пор закрыта на просушку.
В комитете благоустройства «Фонтанке» 24 июня подтвердили, что просушка в Петербурге «давно закончилась».
Третья категория — это территории, имеющие частичное ограждение (декоративные заборы). При этом под запрет, постановил губернатор, попадают только места, обтянутые леерами (красно-белыми лентами) и снабженные предупреждающими табличками на входе. Этих атрибутов, например, лишены сады у Пионерской площади, Некрасовский, Юннатов и десятки других.
За посещение поименованного списка 36 парков и скверов полиция может составлять протоколы по другой статье — 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях. Их по принципу «виновны — все» рассматривает комитет законности Петербурга. За месяц чиновники выписали штрафов на 17 миллионов рублей, но у петербуржцев есть право апелляции. Первые жалобы уже приняли пять районных судов Петербурга.
Формально посещение лесопарков и городских лесов попадает еще под один запрет. Губернатор продлил противопожарный режим до 5 июля. Но соглашение между ГУ МВД и Смольным о взаимодействии распространяется только на статью 8.6.1, полиция не вправе составлять протоколы по «противопожарным» нарушениям.