На 17 млн рублей пополнится бюджет Петербурга за счет нарушителей коронавирусных ограничений в мае

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по законности и правопорядку, протоколы составлялись с момента начала работы статьи 8-6-1 Закона «Об административных нарушениях в Санкт-Петербурге», а именно нарушения самоизоляции, а рассматривать их начали с 1 мая. Всего на 5 июня заместителями председателя ведомства приняты решения по 4427 делам об административных правонарушениях.

Почти 4,5 тысячи протоколов составили за два месяца ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в отношении петербуржцев-нарушителей.

«Наложено штрафов по 4256 делам на общую сумму 17 030 000 рублей, по 169 делам приняты решения об освобождении от административной ответственности в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ, по 2 делам приняты решения о передаче на рассмотрение в соответствии со статьей 2.5 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе комитета.



Большая часть протоколов была составлена за прогулки в закрытых парках и скверах города, а также на детских и спортивных площадках.

