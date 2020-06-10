На 17 млн рублей пополнится бюджет Петербурга за счет нарушителей коронавирусных ограничений в мае
Почти 4,5 тысячи протоколов составили за два месяца ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в отношении петербуржцев-нарушителей.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по законности и правопорядку, протоколы составлялись с момента начала работы статьи 8-6-1 Закона «Об административных нарушениях в Санкт-Петербурге», а именно нарушения самоизоляции, а рассматривать их начали с 1 мая. Всего на 5 июня заместителями председателя ведомства приняты решения по 4427 делам об административных правонарушениях.
«Наложено штрафов по 4256 делам на общую сумму 17 030 000 рублей, по 169 делам приняты решения об освобождении от административной ответственности в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ, по 2 делам приняты решения о передаче на рассмотрение в соответствии со статьей 2.5 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе комитета.
Большая часть протоколов была составлена за прогулки в закрытых парках и скверах города, а также на детских и спортивных площадках.