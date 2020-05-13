В густой очереди за штрафами выстроились петербуржцы. Рассмотрение дел о нарушении губернаторских запретов начисто лишено состязательности.

Виновны — все. В Петербурге заработал конвейер наказаний за прогулки

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Смольный одновременно вызвал к себе сотни человек, чтобы без суда и следствия наказать рублем за коронавирусные вольности. С середины дня 13 мая у подразделения комитета законности на Кондратьевском проспекте недоумевающая толпа решала проблему холода и социального интима. Повестку получил и музыкант Максим Леонидов.

Апрельские рейды полиции и чиновников по паркам и скверам закончились массовыми задержаниями гуляющих. Им выписывали протоколы по статье 8_6–1 закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях и отпускали с обнадеживающим напутствием: «Вам позвонят».



После майских праздников жителям и позвонили, и СМС разослали. Типовые приглашения не отличались даже временем явки на Кондратьевский проспект, 40, корпус 13. Тут расположено управление по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях комитета законности Петербурга.

автор фото читатель «Фонтанки» Алексей

Приехав на Кондратьевский, горожане убеждались, насколько деперсонифицированным было приглашение Смольного. Короткая перекличка показала, что всех прибывших ждали к 14.00. Ожидание растянулось на неопределенный срок.

«Тридцать девять, сорок, сорок один», — через полтора часа ожидания подсчитал читатель «Фонтанки» количество голов в импровизированной очереди.

Последовательность вызова на комиссию оставалась загадкой. Выходил сотрудник комитета, собирал — в случайном порядке — пять паспортов и скрывался за дверью. Потом вызывали по одному.

Схема вынудила посетителей нарушать социальную дистанцию. Не будешь караулить у двери — продлишь свое ожидание на неопределенный срок.

Чиновники просили горожан выстроиться в очередь с дистанцией полтора метра или погулять в ближайшем сквере (да-да, ирония судьбы), и безуспешно. Обстановка накалялась.



— Вы зачем нас на одно время вызываете? — возмущались граждане. — Нам-то зачем это надо — ждать?

— Понимаете, мы два раза в неделю рассматриваем, и столько народу... — искали сотрудники комитета сочувствия и не находили.

автор видео читатель «Фонтанки» Алексей

Попавшим внутрь становилось теплее, но ненадолго. Члены комиссии оперативно выслушивали объяснения нарушителей, выпроваживали за дверь и через пару минут звали обратно:

«Штраф четыре тысячи рублей, за протоколом можете прийти через пять дней, или пришлем по почте. Порядок обжалования спросите у юристов, а не у нас».



автор фото читатель «Фонтанки» Алексей автор фото читатель «Фонтанки» Алексей

Обстоятельства нарушений, контраргументы — это комиссию не интересовало. Статья городского закона написана так, что можно либо признать невиновным, либо оштрафовать. Предупреждения не предусмотрены, в отличие от статьи КоАП за то же нарушение. Это было безальтернативное экспресс-правосудие, как и предполагала «Фонтанка». Сколько дел — столько штрафов.

На двери управления висит строгая табличка — «Вход в масках и перчатках».



автор фото читатель «Фонтанки» Алексей

«Отрадно было наблюдать, как некоторые сотрудники сидели без средств индивидуальной защиты», — отметили некоторые читатели.



В пресс-службе комитета законности «Фонтанке» сообщили, что обычно дела рассматривает один заместитель председателя. В день — с 14 до 18 — через него может пройти 60–70 протоколов.

«Сегодня были приглашены 200–250 человек. Дела слушали три заместителя. Задержка происходила, в том числе, потому, что некоторые граждане приходят с юристами, и процесс занимает больше времени».

По словам читателей, абсолютное большинство приглашенных задерживали три недели назад — 24–25 апреля. Тогда была первая волна рейдов. Попал в полицию и Максим Леонидов за прогулку по Шуваловскому парку. «Фонтанка» позвонила музыканту и услышала короткое:

«Да, повестку на комиссию получал, но на заседание решил не ходить. И вообще не хочу комментировать эту мелочь».

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

