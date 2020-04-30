Суд не стал наказывать собачницу, которую застали в Шуваловском парке за изучением таблички с запретом в него заходить

Жительница Петербурга по воле суда избежала наказания за нарушение запрета о посещении парков. Протокол на нее составили после прогулки с собакой там же, где поймали Максима Леонидова из группы «Секрет».

Как сообщает 30 апреля пресс-служба судов Петербурга, в Выборгском районе было прекращено одно из дел по «коронавирусной» статье из КоАПа. Девушке пришлось общаться с полицией 15 апреля, когда возле Шуваловского парка она выгуливала собаку. Пес убежал от хозяйки, девушка бросилась на его поиски, но дальше информационного табло, на котором сообщалось о запрете нахождения в парке, уйти не успела. Суд нарушений по статье 20.6.1 в этом не увидел и наказывать собачницу не стал.