Суд не стал наказывать собачницу, которую застали в Шуваловском парке за изучением таблички с запретом в него заходить
Жительница Петербурга по воле суда избежала наказания за нарушение запрета о посещении парков. Протокол на нее составили после прогулки с собакой там же, где поймали Максима Леонидова из группы «Секрет».
Как сообщает 30 апреля пресс-служба судов Петербурга, в Выборгском районе было прекращено одно из дел по «коронавирусной» статье из КоАПа. Девушке пришлось общаться с полицией 15 апреля, когда возле Шуваловского парка она выгуливала собаку. Пес убежал от хозяйки, девушка бросилась на его поиски, но дальше информационного табло, на котором сообщалось о запрете нахождения в парке, уйти не успела. Суд нарушений по статье 20.6.1 в этом не увидел и наказывать собачницу не стал.
Полиция в Шуваловский парк наведывается регулярно. Там за выгулом четвероногого друга среди других петербуржцев застали вокалиста группы «Секрет» Максима Леонидова. Он, как и остальные доставленные в отдел, утверждал, что запрещающих табличек не видел. На него был составлен протокол как на нарушителя городского законодательства, по которому горожан можно штрафовать на сумму в 4 тысячи рублей. Шуваловский парк по воле губернатора Александра Беглова был закрыт на просушку, но не до тех пор, пока не высохнет, а пока не закончится эпидемия.