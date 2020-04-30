FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
73.69р80.05р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.04.2020 17:48
2
Печать

Суд не стал наказывать собачницу, которую застали в Шуваловском парке за изучением таблички с запретом в него заходить

Жительница Петербурга по воле суда избежала наказания за нарушение запрета о посещении парков. Протокол на нее составили после прогулки с собакой там же, где поймали Максима Леонидова из группы «Секрет».

Как сообщает 30 апреля пресс-служба судов Петербурга, в Выборгском районе было прекращено одно из дел по «коронавирусной» статье из КоАПа. Девушке пришлось общаться с полицией 15 апреля, когда возле Шуваловского парка она выгуливала собаку. Пес убежал от хозяйки, девушка бросилась на его поиски, но дальше информационного табло, на котором сообщалось о запрете нахождения в парке, уйти не успела. Суд нарушений по статье 20.6.1 в этом не увидел и наказывать собачницу не стал.

Полиция в Шуваловский парк наведывается регулярно. Там за выгулом четвероногого друга среди других петербуржцев застали вокалиста группы «Секрет» Максима Леонидова. Он, как и остальные доставленные в отдел, утверждал, что запрещающих табличек не видел. На него был составлен протокол как на нарушителя городского законодательства, по которому горожан можно штрафовать на сумму в 4 тысячи рублей. Шуваловский парк по воле губернатора Александра Беглова был закрыт на просушку, но не до тех пор, пока не высохнет, а пока не закончится эпидемия.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

260569221
“Суд не стал наказывать»

Дык а суд и не имел права наказывать,... она не зашла в парк, что за бред??
😷⚠️Многоразовая антивирусная маска PITTA MASK для эффективной защиты органов дыхания. ➜ https://is.gd/topmaska
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний