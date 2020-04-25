Беспечный собачник как беспечный ездок: за что в Петербурге задержали Максима «Секрет» Леонидова
Вокалист популярной советской группы утром зашел в закрытый на просушку Шуваловский парк с собакой и женой и попал на облаву в духе лучших времен ленинградского рок-клуба.
Максим Леонидов живет в десяти минутах ходьбы от Шуваловского парка. Еще накануне вечером кумир миллионов девушек ел котлеты от молодой супруги Александры и в прямом эфире «Инстаграма» под гитару исполнял вечное из «Неуловимых мстителей»: «спрячь за решёткой ты вольную волю, выкрадут вместе с решёткой». Репертуар оказался вещим. Не прошло и дня, как он уже оформлялся в паргловском отделе полиции.
«Мы гуляли с собакой в Шуваловском парке. Подъехал автомобиль полиции. Нас с супругой и собакой, а также с другими прохожими, погрузили в него», - рассказал «Фонтанке» музыкант. И добавил, что сила к ним не применялась (в отличие от московской истории Иисуса с Патриарших). Но полицейские были настойчивы в своем желании доставить в отдел.
Согласно сухим строкам протокола (есть в распоряжении «Фонтанки»), составленного в 49 отделе полиции, индивидуальный предприниматель Леонидов Максим Леонидович 25 апреля в 12:20 находился на территории Шуваловского парка, который «закрыт на просушку, имеет ограждения, а также предупреждающие о закрытии таблички на входе». Упомянуто и то, что согласно п. 2.1. и 2.12. постановления правительства Санкт-Петербурга №121 от 13 марта гражданам в парках, садах и скверах нельзя появляться.
В итоге неприятный инцидент растянулся для рокера примерено на два часа. Об его освобождении в 14:18 сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский. Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, протокол в отношении Леонидова был составлен по статье 8_6-1, которая, в частности, предусматривает ответственность за необеспечение режима самозоляции. Она влечет наложение штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей. А за повторное нарушение физлицу придется отдать уже на тысячу больше.
По словам Бориса Вишневского, все семь задержанных, включая Леонидова, хором утверждали, что не видели никаких табличек. Да и Шуваловский парк, к слову, не маленький, и имеет несколько входов.
«Изначально задержали за то, что он якобы отошел на сто метров от дома. Я ему объяснил, что на него это не распространяется это, - он моложе. В полиции концепция потом поменялась - задержан за посещение Шуваловского парка. И Леонидов, и другие задержанные сказали, что никаких табличек на входе уставлено не было (за это отвечает комитет по благ). Более того, этого парка и вовсе нет в списке запрещенных для посещение мест», - рассказал Вишневский.
Парки, скверы, напомним, закрыты еще с 28 марта. С полным списком можно ознакомиться в постановлении правительства Петербурга. Шуваловсий парк в числе прочих в документе действительно не указан.
Однако, пункт 38 приложения к постановлению гласит, что запрещенными считаются и «парки, сады и скверы, закрытие которых обеспечивает комитет по благоустройству г. Санкт-Петербурга в соответствии с п. 16-4.2. настоящего постановления». Парк с января 2017 года находится под хозяйственным управлением комитета. А в пункте 16-4.2 уточняется, что закрытие парков, садов, скверов, имеющих частичное ограждение, проводится путем установки леерных ограждений и предупреждающих о закрытии табличек на входе. И они были - остатки красной ленты можно наблюдать на перилах мостиков. Сохранились и таблички на шлагбаумах, уверяют в официальной группе парка ВКонтакте. А постановлением № 198 от 10 апреля срок закрытия парков, садов и скверов, в том числе и Шуваловского, был продлен до 30 апреля. Так что юридически парк закрыт.
Кроме того, Смольный выпустил постановление №166 от 30 марта 2020 года «Об установлении на территории Санкт-Петербурга особого противопожарного режима». И в пункте 2.3 также прямо запрещены шашлыки и прогулки граждан.
«Прогулки, совершаемые гражданами в Шуваловском парке (одиночные или с семьей, с собаками или с целью развлечений и чревоугодства запрещены. В случае встречи или задержания карантинными патрулями чиновников и полиции вся полнота ответственности по ст. 6.3 КОАП РФ (штраф от 15 тысяч до 30 тысяч) и ст. 20.6.1 КОАП РФ (штраф от 3 тысяч до 5 тысяч) лежит на самих гуляющих. На сегодняшний день по городу составлено около 300 протоколов за данные нарушения», - напоминали горожанам в официальной группе парка от 11 апреля.
6 апреля в Смольном отчитывались, что в Петербурге около 1300 сотрудников полиции патрулируют закрытые скверы и парки. А на правительственном телеканале «Санкт-Петербург» неделю назад, 18 апреля, выходил сюжет об облаве в Шуваловском парке. Тогда полицейские и чиновники тормозили даже велосипедистов и бегунов. А троих прохожих увезли в отдел. Вероятно, что после пиар-компании с Леонидовым в главной роли, о запрете узнает еще больше людей.
Илья Казаков, «Фонтанка.ру»
Максим Леонидов родился в 1962-м году в Ленинграде. В 1979 поступил в Ленинградский институт Театра, Музыки и кинематографии. Ещё во время учёбы вместе с Николаем Фоменко, Андреем Заблудовским и Алексеем Мурашёвым создал Бит-Квартет «Секрет». Коллектив очень быстро набрал популярность и вскоре стал одной из самых популярных групп в СССР. За время существования Бит-квартет «Секрет» выпустил всего 2 пластинки («Бит-квартет Секрет» 1987 и « Ленинградское время» 1989), но обе они разошлись миллионными тиражами.