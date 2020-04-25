Вокалист популярной советской группы утром зашел в закрытый на просушку Шуваловский парк с собакой и женой и попал на облаву в духе лучших времен ленинградского рок-клуба.

Максим Леонидов живет в десяти минутах ходьбы от Шуваловского парка. Еще накануне вечером кумир миллионов девушек ел котлеты от молодой супруги Александры и в прямом эфире «Инстаграма» под гитару исполнял вечное из «Неуловимых мстителей»: «спрячь за решёткой ты вольную волю, выкрадут вместе с решёткой». Репертуар оказался вещим. Не прошло и дня, как он уже оформлялся в паргловском отделе полиции.



«Мы гуляли с собакой в Шуваловском парке. Подъехал автомобиль полиции. Нас с супругой и собакой, а также с другими прохожими, погрузили в него», - рассказал «Фонтанке» музыкант. И добавил, что сила к ним не применялась (в отличие от московской истории Иисуса с Патриарших). Но полицейские были настойчивы в своем желании доставить в отдел.



Согласно сухим строкам протокола (есть в распоряжении «Фонтанки»), составленного в 49 отделе полиции, индивидуальный предприниматель Леонидов Максим Леонидович 25 апреля в 12:20 находился на территории Шуваловского парка, который «закрыт на просушку, имеет ограждения, а также предупреждающие о закрытии таблички на входе». Упомянуто и то, что согласно п. 2.1. и 2.12. постановления правительства Санкт-Петербурга №121 от 13 марта гражданам в парках, садах и скверах нельзя появляться.

В итоге неприятный инцидент растянулся для рокера примерено на два часа. Об его освобождении в 14:18 сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский. Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, протокол в отношении Леонидова был составлен по статье 8_6-1, которая, в частности, предусматривает ответственность за необеспечение режима самозоляции. Она влечет наложение штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей. А за повторное нарушение физлицу придется отдать уже на тысячу больше.



По словам Бориса Вишневского, все семь задержанных, включая Леонидова, хором утверждали, что не видели никаких табличек. Да и Шуваловский парк, к слову, не маленький, и имеет несколько входов.

«Изначально задержали за то, что он якобы отошел на сто метров от дома. Я ему объяснил, что на него это не распространяется это, - он моложе. В полиции концепция потом поменялась - задержан за посещение Шуваловского парка. И Леонидов, и другие задержанные сказали, что никаких табличек на входе уставлено не было (за это отвечает комитет по благ). Более того, этого парка и вовсе нет в списке запрещенных для посещение мест», - рассказал Вишневский.

Парки, скверы, напомним, закрыты еще с 28 марта. С полным списком можно ознакомиться в постановлении правительства Петербурга. Шуваловсий парк в числе прочих в документе действительно не указан.

Однако, пункт 38 приложения к постановлению гласит, что запрещенными считаются и «парки, сады и скверы, закрытие которых обеспечивает комитет по благоустройству г. Санкт-Петербурга в соответствии с п. 16-4.2. настоящего постановления». Парк с января 2017 года находится под хозяйственным управлением комитета. А в пункте 16-4.2 уточняется, что закрытие парков, садов, скверов, имеющих частичное ограждение, проводится путем установки леерных ограждений и предупреждающих о закрытии табличек на входе. И они были - остатки красной ленты можно наблюдать на перилах мостиков. Сохранились и таблички на шлагбаумах, уверяют в официальной группе парка ВКонтакте. А постановлением № 198 от 10 апреля срок закрытия парков, садов и скверов, в том числе и Шуваловского, был продлен до 30 апреля. Так что юридически парк закрыт.



Кроме того, Смольный выпустил постановление №166 от 30 марта 2020 года «Об установлении на территории Санкт-Петербурга особого противопожарного режима». И в пункте 2.3 также прямо запрещены шашлыки и прогулки граждан.



«Прогулки, совершаемые гражданами в Шуваловском парке (одиночные или с семьей, с собаками или с целью развлечений и чревоугодства запрещены. В случае встречи или задержания карантинными патрулями чиновников и полиции вся полнота ответственности по ст. 6.3 КОАП РФ (штраф от 15 тысяч до 30 тысяч) и ст. 20.6.1 КОАП РФ (штраф от 3 тысяч до 5 тысяч) лежит на самих гуляющих. На сегодняшний день по городу составлено около 300 протоколов за данные нарушения», - напоминали горожанам в официальной группе парка от 11 апреля.

