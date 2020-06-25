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25.06.2020 15:10
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Парк 300-летия защитили от петербуржцев двойным забором

Горожанам и туристам теперь будет сложнее проникнуть в Парк 300-летия Петербурга через ограду. Территорию по периметру обнесли вторым забором в мелкую сетку, сообщают очевидцы в соцсетях.

Напомним, несмотря на закрытие Парка 300-летия из-за коронавируса, петербуржцы нашли способ попасть на его территорию и расположиться на пляже. Жители проникали внутрь через дыры в ограде.

В комментариях к записи пользователи предположили, что второй забор установили в рамках подготовки к «Алым парусам». В этом году в связи с распространением коронавируса праздник перевели в онлайн. В субботу, 27 июня, бриг «Россия» пройдет по Финскому заливу.

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Комментарии (17)

Павел Михайлов
Историки назовут это время, как мракобесная бегловщина
krasnonosov
"Живем мы в нашем лагере —
Ребята хоть куда,
Под красными под флагами
Ударники труда.

Кругом так много воздуха,
Сосняк тебе, дубняк,
А кроме зоны отдыха
Есть зона просто так!

Начальник наш — родитель нам,
Точнее скажем — кум,
И под его водительством
Беремся мы за ум.

Живем мы, как на облаке,
Есть баня и сортир,
А за колючей проволкой
Пускай сидит весь мир!" (с) Ю. Ким
Maxi 555
А чо ток по первому забору не пустили. Второй бы не понабился.
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