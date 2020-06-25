Горожанам и туристам теперь будет сложнее проникнуть в Парк 300-летия Петербурга через ограду. Территорию по периметру обнесли вторым забором в мелкую сетку, сообщают очевидцы в соцсетях.
Напомним, несмотря на закрытие Парка 300-летия из-за коронавируса, петербуржцы нашли способ попасть на его территорию и расположиться на пляже. Жители проникали внутрь через дыры в ограде.
В комментариях к записи пользователи предположили, что второй забор установили в рамках подготовки к «Алым парусам». В этом году в связи с распространением коронавируса праздник перевели в онлайн. В субботу, 27 июня, бриг «Россия» пройдет по Финскому заливу.