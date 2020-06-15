Петербуржцы посмотрят на «Алые паруса» по телевизору. Праздник уйдёт с Невы в Финский залив

Телевизионный формат праздника «Алые паруса» постановлением утвердил губернатор Александр Беглов, сообщает его пресс-служба 15 июня. В этом году кульминация праздника — водно-пиротехническое шоу — пройдёт не в акватории Невы, а в Финском заливе. За проходом брига «Россия» и фейерверком смогут наблюдать не только жители Северной столицы, но и все россияне. Трансляцию будут вести все федеральные телеканалы.

Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге пройдёт без зрителей. За проходом брига «Россия» и фейерверком горожане будут наблюдать из своих квартир.

«В этом году традиционный праздник выпускников «Алые паруса» будет перенесен с улиц Санкт-Петербурга в телевизионный формат. Это делается для обеспечения эпидемиологической безопасности жителей города. Наблюдать за грандиозным представлением можно будет в телевизионном эфире», — уточнили в пресс-службе губернатора.

Организаторы программы обещают, что телезрители погрузятся в атмосферу имаджинариума, созданную главным мечтателем и романтиком русской культуры — Александром Грином. В этом году отмечают 140-летие со дня рождения автора знаменитой повести «Алые паруса». Концертные номера посвятят произведениям писателя. А среди участников концерта будут Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, Rasa, IOWA и другие.

Автором сценария и постановщиком концертной части праздника стал режиссер Василий Бархатов. Ведущими «Алых парусов» по традиции будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

Всероссийский выпускной вечер запланирован на 27 июня. В большинстве школ праздновать будут онлайн. Очные выпускные вечера разрешат провести только тем регионам, которые вышли на третий этап снятия коронавирусных ограничений.