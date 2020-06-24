Над Петропавловской крепостью прогремели 30 залпов салюта в честь 75-летия Победы
Артиллерийский салют из 30 залпов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прогремел над Петропавловской крепостью в 23 часа.
Именно в это время 24 июня 1945 запускали исторический салют в Москве. Несмотря на призывы властей смотреть на действо по телевизору, петербуржцы заранее собирались на близлежащих улицах и крышах. Фейерверков над городом не было.
В Москве праздничный 15-минутный салют впервые сдвинули с 22 на 23 часа вечера из-за длинного светового дня. Запускать его в этом году было решено с одной точки.
На День Победы 9 мая место запуска артиллерийского салюта в Петербурге от горожан старательно прятали, но информация просочилась в социальные сети за несколько часов до начала. На подходах на всякий случай стояли десантники. Основную часть празднества в этом году было решено перенести на июнь из-за коронавирусной обстановки. Шествие «Бессмертного полка» запланировано на июль.