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24.06.2020 23:35
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Над Петропавловской крепостью прогремели 30 залпов салюта в честь 75-летия Победы

Артиллерийский салют из 30 залпов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прогремел над Петропавловской крепостью в 23 часа.

Именно в это время 24 июня 1945 запускали исторический салют в Москве. Несмотря на призывы властей смотреть на действо по телевизору, петербуржцы заранее собирались на близлежащих улицах и крышах. Фейерверков над городом не было.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

В Москве праздничный 15-минутный салют впервые сдвинули с 22 на 23 часа вечера из-за длинного светового дня. Запускать его в этом году было решено с одной точки.

На День Победы 9 мая место запуска артиллерийского салюта в Петербурге от горожан старательно прятали, но информация просочилась в социальные сети за несколько часов до начала. На подходах на всякий случай стояли десантники. Основную часть празднества в этом году было решено перенести на июнь из-за коронавирусной обстановки. Шествие «Бессмертного полка» запланировано на июль.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Fenomen
А почему трицать, а не семьсетпять?
Swebaka
А зачем было бахать в 23-00?
Неужели нельзя было чётко сказать, что будет залповый салют холостыми и "бахнуть" в 21?
260657101
Организаторам предложение, командира батареи в следующий раз подобрать с правильным произношением слов, русского языка.
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