Салют в честь 75-летия Победы в Москве длился 15 минут. Для его создания привлекли артиллерийские орудия времен войны

Вечернее небо столицы 24 июня озарили 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Салют в честь годовщины победы в этом году прогремел второй раз.



«В Москве был произведен самый долгий салют, который озарил небо в цвета Государственного флага. <...> Расчёты салютных установок калибров 105, 125, 195 и 310 мм на 14 минуте озарили ночное небо искристыми снопами белых, синих и красных расцветок», - рапортует в Западном военном округе, который принял участие в организации фейерверка.



Салют на Поклонной горе в столице длился 15 минут. Для его создания были задействованы 40 салютных установок, которые выпустили в небо 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Купола разрывов были более 300 метров в диаметре.

