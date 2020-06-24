Салют в честь 75-летия Победы в Москве длился 15 минут. Для его создания привлекли артиллерийские орудия времен войны
Вечернее небо столицы 24 июня озарили 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Салют в честь годовщины победы в этом году прогремел второй раз.
«В Москве был произведен самый долгий салют, который озарил небо в цвета Государственного флага. <...> Расчёты салютных установок калибров 105, 125, 195 и 310 мм на 14 минуте озарили ночное небо искристыми снопами белых, синих и красных расцветок», - рапортует в Западном военном округе, который принял участие в организации фейерверка.
Салют на Поклонной горе в столице длился 15 минут. Для его создания были задействованы 40 салютных установок, которые выпустили в небо 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Купола разрывов были более 300 метров в диаметре.
Особенностью этого года стало участие 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, которые также произвели 30 залпов.
«Накануне проведения салюта была смоделирована его мультимедийная схема, основу которой составили цвета российского флага», - рассказал командир салютного дивизиона полковник Вячеслав Парадников.
Подобное, причем практически идентичное, москвичи уже видели 9 мая, когда из всего традиционного на День Победы вживую жители города могли увидеть только салют.