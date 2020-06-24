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24.06.2020 23:20
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Салют в честь 75-летия Победы в Москве длился 15 минут. Для его создания привлекли артиллерийские орудия времен войны

Вечернее небо столицы 24 июня озарили 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Салют в честь годовщины победы в этом году прогремел второй раз.

«В Москве был произведен самый долгий салют, который озарил небо в цвета Государственного флага. <...> Расчёты салютных установок калибров 105, 125, 195 и 310 мм на 14 минуте озарили ночное небо искристыми снопами белых, синих и красных расцветок», - рапортует в Западном военном округе, который принял участие в организации фейерверка.

Салют на Поклонной горе в столице длился 15 минут. Для его создания были задействованы 40 салютных установок, которые выпустили в небо 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Купола разрывов были более 300 метров в диаметре.

Особенностью этого года стало участие 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, которые также произвели 30 залпов.

«Накануне проведения салюта была смоделирована его мультимедийная схема, основу которой составили цвета российского флага», - рассказал командир салютного дивизиона полковник Вячеслав Парадников.

Подобное, причем практически идентичное, москвичи уже видели 9 мая, когда из всего традиционного на День Победы вживую жители города могли увидеть только салют.

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Комментарии (2)

Иван Петров
...И кашу сварили "по рецептам времён Великой Отечественной"...
Реконструкторы хреновы...
Со Дня Победы уже успело родиться, вырасти и умереть целое поколение, побеждённая Германия давно уже обставила нас по всем показателям экономики - а они всё День победы над каким-то Гитлером отмечают...
...Товарищ Лавров, Вам слово.
pitmenspb
Красиво, но в прямом смысле деньги на ветер....
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