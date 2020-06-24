Во время парада на Дворцовой впервые прозвучали слова о ядерной угрозе. Диктор упомянул ее дважды

Наступательная риторика закралась в дикторскую речь июньского парада Победы, который прошел в Петербурге. Во время майских парадов подчеркивалось оборонительное предназначение боевой техники.



Как передает 24 июня корреспондент «Фонтанки», ядерное оружие было упомянуто во время прохождения боевой техники, а затем — в момент пролета авиации. Первый раз это произошло в момент представления парадного расчета боевых машин пехоты «БМП-3».



«Предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою», — охарактеризовал колонну диктор.

