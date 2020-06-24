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24.06.2020 14:25
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Во время парада на Дворцовой впервые прозвучали слова о ядерной угрозе. Диктор упомянул ее дважды

Наступательная риторика закралась в дикторскую речь июньского парада Победы, который прошел в Петербурге. Во время майских парадов подчеркивалось оборонительное предназначение боевой техники.

Как передает 24 июня корреспондент «Фонтанки», ядерное оружие было упомянуто во время прохождения боевой техники, а затем — в момент пролета авиации. Первый раз это произошло в момент представления парадного расчета боевых машин пехоты «БМП-3».

«Предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою», — охарактеризовал колонну диктор.

После наземной техники ядерное оружие вернулось на Дворцовую вместе со звеном Су-34. «Это арктический истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения высокоточных ударов, в том числе с использованием ядерного оружия, по сухопутным и надводным целям в любое время суток», — восхитился ведущий.

В авиационной части «конферансье» цитирует одно из профильных информагентств, а в случае с БМП-3 слово в слово повторяет «Википедию». В 2018 году точно такое же описание боевой машины пехоты прозвучало во время генеральной репетиции парада 9 Мая. После публикации «Фонтанки» ядерное оружие было вымарано из дикторской речи.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был перенесен с мая на июнь из-за эпидемии коронавируса. 24 июня зрителей на Дворцовой площади встречали сотрудники Роспотребнадзора с тепловизорами. Всем, кто пришёл без маски и перчаток, реквизит выдавали на рамках-металлоискателях. Подавляющее большинство, в том числе и приглашённые ветераны, в процессе избавились от средств защиты и парад смотрели с открытыми лицами. Парадные расчёты также маршировали без масок.

«Фонтанка» вела текстовую и видеотрансляцию. Как прошёл парад Победы в Петербурге, можно увидеть здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

Отличный парад в Петербурге. И два диктора-комментатора - мужчина и женщина, великолепно справились со своей задачей.
krasnonosov
А почему только слова? Надо было в подтверждение жахнуть чем-нибудь ядреным и желательно по своим, как в прошлом августе под Северодвинском.
261983271
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