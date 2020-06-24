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24.06.2020 10:00
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Трансляция парада Победы на Дворцовой площади

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив

В Петербурге начался военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Репрезентацию майского ритуала «Фонтанка» показывает в прямом эфире. Трансляция предоставлена телеканалом «Санкт-Петербург».

В параде 24 июня принимают участие более 100 единиц бронетехники, 30 боевых самолетов и вертолетов и 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов.

Петербург — один из 28 городов, где проходит именно парад, а вечером состоится артиллерийский салют. В остальных населенных пунктах военнослужащие и техника задействованы в торжественных шествиях — этот статус позволяет местным властям инициировать отмену. Как минимум десять регионов воспользовались этой возможностью и отменили массовое мероприятие, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку.

Юбилейный парад 9 Мая был перенесен 16 апреля. В тот день суточное число инфицированных коронавирусом по России составило 3448, а общее — почти достигло 30 тысяч. Через полтора месяца оперштаб говорил о 8 600 случаях в сутки и 345 тысячах всего. 24 мая президент Владимир Путин объявил, что смотры войск пройдут в день 75-летия победоносного марша по Красной площади — того самого, когда штандарты фашистской Германии бросали к подножию Мавзолея Ленина.

В 1945 году парадом командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал четырежды Герой СССР и будущий министр обороны Георгий Жуков. В 2020 году парад Победы проходит на фоне санэпидемиологической напряженности. Владимир Путин накануне заявил, что эпидемия не закончилась, «ещё предстоит дожать, добить эту заразу». Стимулирующие выплаты работающим с COVID-19 медикам продлены до сентября. В этот день статистика по России остановилась в шаге до 600 тысяч инфицированных, больше 7 тысяч было выявлено за сутки.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

3032095
Вообще не интересно
Иван Петров
Прям щас по ОТР идёт трансляцыя пората пабеды с сурдопереводом...
...Давно я так не смеялся.
Гениально!
Wert
Ура!Ура!Ура!
Слава победителям в той войне! Вечная память погибшим!
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