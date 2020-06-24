Петербург — один из 28 городов, где проходит именно парад, а вечером состоится артиллерийский салют. В остальных населенных пунктах военнослужащие и техника задействованы в торжественных шествиях — этот статус позволяет местным властям инициировать отмену. Как минимум десять регионов воспользовались этой возможностью и отменили массовое мероприятие, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку.

Юбилейный парад 9 Мая был перенесен 16 апреля. В тот день суточное число инфицированных коронавирусом по России составило 3448, а общее — почти достигло 30 тысяч. Через полтора месяца оперштаб говорил о 8 600 случаях в сутки и 345 тысячах всего. 24 мая президент Владимир Путин объявил, что смотры войск пройдут в день 75-летия победоносного марша по Красной площади — того самого, когда штандарты фашистской Германии бросали к подножию Мавзолея Ленина.



В 1945 году парадом командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал четырежды Герой СССР и будущий министр обороны Георгий Жуков. В 2020 году парад Победы проходит на фоне санэпидемиологической напряженности. Владимир Путин накануне заявил, что эпидемия не закончилась, «ещё предстоит дожать, добить эту заразу». Стимулирующие выплаты работающим с COVID-19 медикам продлены до сентября. В этот день статистика по России остановилась в шаге до 600 тысяч инфицированных, больше 7 тысяч было выявлено за сутки.

