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24.06.2020 12:04
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Невский проспект открыт для автомобилистов. После парада Победы остальной центр Петербурга будет восстанавливаться ещё час

После завершения праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Невский проспект открылся для движения транспорта. Как передает корреспондент «Фонтанки», к полудню 24 июня движение восстановлено.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Его перекрывали из-за шествия исторической колонны парада Победы и мотопробега с флагами. Мероприятие накануне широко не анонсировалось, поэтому случайных зрителей было немного. До 13.00 в городе действуют ограничения на некоторых магистралях, включая Дворцовый и Троицкий мосты. Это связано с возвращением парадной техники в места дислокации. Подробнее о перекрытиях можно посмотреть здесь.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был перенесен с мая на июнь из-за эпидемии коронавируса. 24 июня зрителей на Дворцовой площади встречали сотрудники Роспотребнадзора с тепловизорами. Всем, кто пришёл без маски и перчаток, реквизит выдавали на рамках-металлоискателях. Подавляющее большинство, в том числе и приглашённые ветераны, в процессе избавились от средств защиты и парад смотрели с открытыми лицами. Парадные расчёты также маршировали без масок.

«Фонтанка» вела текстовую и видеотрансляцию. Как прошёл парад Победы в Петербурге, можно увидеть здесь.

© Фонтанка.Ру

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