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23.06.2020 16:58
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«Парадные» ограничения: где и когда будут перекрывать движение в Петербурге 24 июня

В среду, 24 июня, в Петербурге состоится парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в первой половине дня будут перекрыты для движения некоторые улицы в центре города. Часть ограничений уже вступила в силу.

По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 9 утра до часу дня будут закрыты для движения часть Невского проспекта, Адмиралтейский проспект, Адмиралтейская набережная и Дворцовый проезд.

С 16 часов сегодняшнего дня, 23 июня, и тоже до 13 часов 24 июня перекрыты участки набережной Мойки, Дворцовая набережная и набережная Зимней канавки, Миллионная улица и Певческий проезд. Подробную схему можно посмотреть здесь. Также на части этих улиц запрещена парковка.

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