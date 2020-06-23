В среду, 24 июня, в Петербурге состоится парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в первой половине дня будут перекрыты для движения некоторые улицы в центре города. Часть ограничений уже вступила в силу.



По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 9 утра до часу дня будут закрыты для движения часть Невского проспекта, Адмиралтейский проспект, Адмиралтейская набережная и Дворцовый проезд.

С 16 часов сегодняшнего дня, 23 июня, и тоже до 13 часов 24 июня перекрыты участки набережной Мойки, Дворцовая набережная и набережная Зимней канавки, Миллионная улица и Певческий проезд. Подробную схему можно посмотреть здесь. Также на части этих улиц запрещена парковка.