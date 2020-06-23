«Яндекс» и Сбербанк объявили о разводе. Долю банка в «Маркете» компания выкупит за 42 млрд рублей

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили о разделе совместных активов — «Яндекс.Денег» и «Яндекс.Маркета». Соответствующая информация опубликована 23 июня на сайте Комиссии по ценными бумагам и биржам США (SEC).



«Яндекс» выкупит долю Сбербанка (45%) в «Маркете» за 42 млрд рублей. Банк, в свою очередь, получит долю интернет-компании (25%) в «Деньгах» за 2,4 млрд рублей.



Напомним, о возможном разделе активов заговорили в начале июня. Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис заявлял, что банк рассматривает «возможные варианты реструктуризации наших долей в совместных с "Яндексом" предприятиях».

