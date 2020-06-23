«Принцесса Анастасия» продлила каникулы. Круизы отменены до 12 июля

Паромная компания Moby SPL отменила рейсы парома «Принцесса Анастасия» до 12 июля, сообщил оператор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Как пояснила компания, продление запрета на круизы связано с мерами по профилактике распространения коронавируса в России и странах Евросоюза, которые ограничивают въезд иностранных граждан в туристических целях.
Клиентам, чьи круизы были отменены, предлагают перенести путешествие на аналогичный маршрут на любую дату с отправлением не позднее 28 декабря 2020 года.
Ранее компания закрыла продажи круизов с отправлениями до 31 августа из-за отсутствия конкретных сроков возобновления регулярного паромного сообщения между Петербургом и портами Балтийского моря.
Ранее сообщалось, что «Принцесса Анастасия» принимает вахтовых рабочих из Белокаменки, где произошла вспышка коронавируса.
Напомним, соседняя Финляндия продлила ограничения для туристов из России до 14 июля.