FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +26
68.84р77.68р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
23.06.2020 19:13
0
Печать

«Принцесса Анастасия» продлила каникулы. Круизы отменены до 12 июля

Паромная компания Moby SPL отменила рейсы парома «Принцесса Анастасия» до 12 июля, сообщил оператор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как пояснила компания, продление запрета на круизы связано с мерами по профилактике распространения коронавируса в России и странах Евросоюза, которые ограничивают въезд иностранных граждан в туристических целях.

Клиентам, чьи круизы были отменены, предлагают перенести путешествие на аналогичный маршрут на любую дату с отправлением не позднее 28 декабря 2020 года.

Ранее компания закрыла продажи круизов с отправлениями до 31 августа из-за отсутствия конкретных сроков возобновления регулярного паромного сообщения между Петербургом и портами Балтийского моря.

Ранее сообщалось, что «Принцесса Анастасия» принимает вахтовых рабочих из Белокаменки, где произошла вспышка коронавируса.

Напомним, соседняя Финляндия продлила ограничения для туристов из России до 14 июля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний