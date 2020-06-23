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23.06.2020 16:31
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Участникам парада придётся попотеть. Петербург накроет 28-градусная жара

В выходной день 24 июня петербуржцам придётся прятаться от жары или искать место, где охладиться. По прогнозу Северо-Западного УГМС, воздух в среду прогреется до +28 градусов Цельсия, хотя предстоящая ночь будет прохладной — от +15 до +17 градусов.

Единственное, на что можно надеяться военным, которые будут маршировать по Дворцовой площади на параде Победы, — переменная облачность, о которой упоминают метеорологи.

В Ленобласти жара будет ещё сильнее — местами до +31 градуса.

Атмосферное давление будет слабо повышаться, в Петербурге преимущественно без осадков, добавляют синоптики.

Напомним, на прошлой неделе Петербург ставил рекорды по жаре, а на город обрушились две мощные грозы. Из-за высокой температуры в водоёмах активно цветут сине-зелёные водоросли.

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Комментарии (2)

kuk-vasyusha
Все во благо царя и супротив вируса)))
dragvs
Бывает. А мы на пляжик думаем поехать. Какие еще парады?
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