Участникам парада придётся попотеть. Петербург накроет 28-градусная жара
В выходной день 24 июня петербуржцам придётся прятаться от жары или искать место, где охладиться. По прогнозу Северо-Западного УГМС, воздух в среду прогреется до +28 градусов Цельсия, хотя предстоящая ночь будет прохладной — от +15 до +17 градусов.
Единственное, на что можно надеяться военным, которые будут маршировать по Дворцовой площади на параде Победы, — переменная облачность, о которой упоминают метеорологи.
В Ленобласти жара будет ещё сильнее — местами до +31 градуса.
Атмосферное давление будет слабо повышаться, в Петербурге преимущественно без осадков, добавляют синоптики.
Напомним, на прошлой неделе Петербург ставил рекорды по жаре, а на город обрушились две мощные грозы. Из-за высокой температуры в водоёмах активно цветут сине-зелёные водоросли.