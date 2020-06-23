Участникам парада придётся попотеть. Петербург накроет 28-градусная жара

В выходной день 24 июня петербуржцам придётся прятаться от жары или искать место, где охладиться. По прогнозу Северо-Западного УГМС, воздух в среду прогреется до +28 градусов Цельсия, хотя предстоящая ночь будет прохладной — от +15 до +17 градусов.

Единственное, на что можно надеяться военным, которые будут маршировать по Дворцовой площади на параде Победы, — переменная облачность, о которой упоминают метеорологи.

В Ленобласти жара будет ещё сильнее — местами до +31 градуса.

Атмосферное давление будет слабо повышаться, в Петербурге преимущественно без осадков, добавляют синоптики.