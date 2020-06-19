Гроза продолжает жить в соцсетях: на небе цветомузыка, люки танцуют, молнии бьют в башню, а по улицам плывут лодки и велосипедисты
Петербуржцы в соцсетях 19 июня продолжают переживать вчерашнюю грозу. Появляются всё новые и новые посты с фотографиями и видеозаписями стихии.
На Обводном канале крышка канализации устроила танцы. В другом месте, напомним, из люка вырос фонтан высотой несколько метров.
В Кронштадте, где улица превратилась в реку, горожане пересели в надувную лодку и погребли байдарочным ходом, правда, по встречной полосе. «Спасибо ребятам, очень подняли настроение», — пишет автор видео.
Жаль, что машины не умеют плавать. Одна «утонула» в тоннеле на Синопской набережной в направлении проспекта Обуховской Обороны, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Двухколёсные справлялись лучше. В центре города замечен новый вид — велосипедист плавающий, шутят в «Признавашках».
Многим удалось снять молнии, особенно впечатляюще смотрелись удары в самое высокое здание Петербурга — Лахта Центр.
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Обещанная в предыдущем посту фотография с бригом и молниями, и история к ней. ⠀ Как говорится – никогда репетиции не снимал, а эту сниму, потому что для народа. Такие мысли возникли у меня несколько дней назад, при съемке брига с алыми парусами на Неве. Узнать расписание не составило труда и на первый проход парусника по заливу я опоздал. Расстроился, конечно, но решил обязательно попасть на следующую. ⠀ Приехал специально пораньше, чтобы выбрать точку.... и ошибся с ней – корабль от меня закрыл мост. Бегом сменил ракурс, но бриг уже успел отойти достаточно далеко. С первый точки я видел лишь кусочек Невы, а со второй – мне открылся весь залив, с которого на город надвигалось суровое грозовое небо. Потрясающе было видеть старинный бриг с алыми парусами на контрактном фоне темно-синих облаков, которые каждые несколько секунд пронзали разряды молний. ⠀ Грозу до вчерашнего дня я никогда не снимал, и особо не знал, как правильно надо это делать, поэтому просто переключил камеру в запись jpeg (чтобы флешка не тужилась) и просто зажал пальцем кнопку затвора. В конечном итоге, у меня получилось около тысячи одинаковых дублей одного и того же пейзажа и всего три из них с искомыми электрическими разрядами рядом с судном. ⠀ Плюс ко всему, настолько быстро стемнело, что я не уследил за экспозицией и большинство кадров отказались темными. Поэтому, сидя в парадной с ноутбуком, пережидая бурю, я решил не выкладывать этот кадр, а попробовать спокойно обработать его из дома. Такие дела. ⠀ Дополнение: последняя репетиция дату которой я знал была вчера, так что не спрашивайте, когда будет следующая. #алыепаруса #алыепаруса2020
В Ленобласти тучи устроили световое шоу, пишет «Клуб Любителей Метеорологии».
Ветер был такой силы, что пригибал деревья почти к самой земле.
Некоторые деревья не выдержали и сломались.
Вчерашний день стал самым жарким за лето и самым жарким 19 июня за 115 лет. После того, как температура достигла максимума, разразилась гроза: за два часа выпала половина месячной нормы осадков. Он оставила много разрушений. Есть погибший: на берегу Финского залива молния убила 6-летнего ребенка.