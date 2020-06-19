Петербуржцы сняли, как из-за переполненных ливневок вышвыривает крышки люков и что делать, если улица превратилась в канал
Крышка люка подлетела на несколько метров под напором воды, которая скопилась во время грозы в канализационной системе. В этот момент мимо проезжали два автомобиля.
Видеозапись с регистратора была опубликована в соцсетях вечером 18 июня. Судя по ней, водитель двигался по Вознесенскому проспекту и заезжал на Синий мост, когда чуть левее от него образовался гейзер. Вода сперва поднялась вверх на несколько метров, затем было еще несколько коротких толчков. По словам очевидцев, чугунная крышка подлетела в воздух.
Ранее в комитете по благоустройству уже сообщали о возможности возникновения такой проблемы — люки выскакивают из-за напора воды в коллекторах во время сильного ливня, справиться с которым сразу канализационная система Петербурга не в состоянии.
Насколько не в состоянии, на своем примере показали жители Кронштадта. Там одна из улиц после грозы превратилась в канал, чем и воспользовались байдарочники. Правда, плыть им пришлось по встречной полосе и шкрябать веслами по асфальту.
Как выглядела гроза и чем она закончилась, читайте в материалах «Фонтанки».