Крышка люка подлетела на несколько метров под напором воды, которая скопилась во время грозы в канализационной системе. В этот момент мимо проезжали два автомобиля.



Видеозапись с регистратора была опубликована в соцсетях вечером 18 июня. Судя по ней, водитель двигался по Вознесенскому проспекту и заезжал на Синий мост, когда чуть левее от него образовался гейзер. Вода сперва поднялась вверх на несколько метров, затем было еще несколько коротких толчков. По словам очевидцев, чугунная крышка подлетела в воздух.

