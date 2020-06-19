«Эти явления вызваны активным цветением сине-зеленых водорослей, являющихся источником биологического загрязнения водной среды органическими веществами и продуктами их разложения, среди которых сероводород, аммиак, фенолы и пр., в том числе и токсическими — ингибаторами роста водных организмов», — объяснили специалисты.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора 19 июня, ухудшению состояния водоемов способствовала высокая температура, которая привела к отмиранию сине-зеленых водорослей.

Экологи развеяли предположения петербуржцев об очередных загрязнениях городской акватории. Ранее жители разных районов заметили на водной поверхности вязкую мутно-зеленую субстанцию, которая, кроме всего прочего, источала неприятный запах.

В Росприроднадзоре по СЗФО также рассказали, что накануне к ним обратился петербуржец, который обнаружил белесые и масляные разводы на поверхности Охты. По его словам, от реки исходил застойный, гнилостный запах.

При проверке сотрудники управления пришли к выводу, что белесые разводы — результат цветения некоторых растений (пыльца, которую можно встретить на многих водоемах), а масляные разводы — результат разложения сине-зеленых водорослей, что подтверждается и наличием неприятного запаха.