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19.06.2020 13:15
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Экологи объяснили появление вонючей мутно-зеленой субстанции в петербургских водоемах аномальной жарой

Экологи развеяли предположения петербуржцев об очередных загрязнениях городской акватории. Ранее жители разных районов заметили на водной поверхности вязкую мутно-зеленую субстанцию, которая, кроме всего прочего, источала неприятный запах.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора 19 июня, ухудшению состояния водоемов способствовала высокая температура, которая привела к отмиранию сине-зеленых водорослей.

«Эти явления вызваны активным цветением сине-зеленых водорослей, являющихся источником биологического загрязнения водной среды органическими веществами и продуктами их разложения, среди которых сероводород, аммиак, фенолы и пр., в том числе и токсическими — ингибаторами роста водных организмов», — объяснили специалисты.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

В Росприроднадзоре по СЗФО также рассказали, что накануне к ним обратился петербуржец, который обнаружил белесые и масляные разводы на поверхности Охты. По его словам, от реки исходил застойный, гнилостный запах.

При проверке сотрудники управления пришли к выводу, что белесые разводы — результат цветения некоторых растений (пыльца, которую можно встретить на многих водоемах), а масляные разводы — результат разложения сине-зеленых водорослей, что подтверждается и наличием неприятного запаха.

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Комментарии (3)

vodolaz789
Лучше по городу установите бесплатные туалеты. Иначе к середине лета дворы и подворотни центрального района превратятся обрастут "океанами с мутно-зеленой субстанцей"!
f0ntan
Эти водоросли - показатель, что малые реки у нас не чистят. За исключением малых рек центра города, по которым катают туристов.
asgard
"Эти явления вызваны активным цветением сине-зеленых водорослей, являющихся источником биологического загрязнения водной среды органическими веществами и продуктами их разложения" что? синезеленые - показатель что в водоем сбросили кучу органики. Они следствие а не причина.
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