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23.06.2020 12:34
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У гостей петербургских санаториев попросят справку об отсутствии COVID-19. Смольный согласовал стандарты безопасности с Роспотребнадзором

Комитет по развитию туризма Петербурга согласовал с Роспотребнадзором стандарты безопасности для санаторно-курортных учреждений, сообщил 23 июня «Фонтанке» его глава Сергей Корнеев. Это означает, что такие учреждения смогут фактически воспользоваться разрешением на работу, которое получили с 22 июня.

Прием в санаторий будет возможен при наличии справки об отрицательных результатах теста на COVID-19, полученных не позднее, чем за 2 суток до даты въезда, или о перенесенной коронавирусной инфекции с указанием даты проведения обследования. Кроме того, постояльцы должны предоставить информацию об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней, а также направление на основании медицинской комиссии.

Всего в Петербурге около 40 санаториев. По словам Корнеева, их открытие станет первым этапом перезапуска туристической отрасли Северной столицы в посткоронавирусных реалиях. «Открытие санаториев в первую очередь необходимо самим петербуржцам, чтобы восстановиться после перенесенных заболеваний», — отметил он. Далее комитет по развитию туризма намерен продвигать их на внутреннем рынке. «Мы реально рассчитываем создать и продвинуть один из лучших в России и востребованный кластер оздоровительного и медицинского туризма», — заключил он.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

261971631
А может логичнее еще справку у самих работников учреждений тогда требовать? Почему только для отдыхающих это правило вводится, а для "потенциальных сборщиков ковида" - нет? И чтобы справка была действительна "не позднее, чем 2 дня к моменту приезда постояльцев". Давайте уже будем объективными.
Fjfef
Должны были поехать в июле. Позвонили из санатория уточнить приедем или нет. Вопросы им задали: Бассейн будет работать? - нет. Массажист? - не факт. Прогулки только по территории. Так у вас ее почти нет. Ну типо какая есть. И так далее..... А раз так всё обрезано может скидка предусмотрена? Нет.
В итоге решили пусть сами так отдыхают.
DEMOMON
Ну стакой политикой они туристов не дождутся. Или это типа - как заградительный тариф что ли?
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