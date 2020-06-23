У гостей петербургских санаториев попросят справку об отсутствии COVID-19. Смольный согласовал стандарты безопасности с Роспотребнадзором

Комитет по развитию туризма Петербурга согласовал с Роспотребнадзором стандарты безопасности для санаторно-курортных учреждений, сообщил 23 июня «Фонтанке» его глава Сергей Корнеев. Это означает, что такие учреждения смогут фактически воспользоваться разрешением на работу, которое получили с 22 июня.



Прием в санаторий будет возможен при наличии справки об отрицательных результатах теста на COVID-19, полученных не позднее, чем за 2 суток до даты въезда, или о перенесенной коронавирусной инфекции с указанием даты проведения обследования. Кроме того, постояльцы должны предоставить информацию об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней, а также направление на основании медицинской комиссии.

