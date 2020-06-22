На станции «Мирный» в Антарктиде произошло возгорание в метеокабинете Дома Радио. Об этом 22 июня сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).



Возгорание началось около 16.40 по московскому времени накануне, 21 июня.«Несмотря на принятые меры по борьбе с огнем, Дом Радио сгорел полностью. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка», — говорится в сообщении ААНИИ.