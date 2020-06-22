На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар. «Дом Радио сгорел полностью»
На станции «Мирный» в Антарктиде произошло возгорание в метеокабинете Дома Радио. Об этом 22 июня сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).
Возгорание началось около 16.40 по московскому времени накануне, 21 июня.«Несмотря на принятые меры по борьбе с огнем, Дом Радио сгорел полностью. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка», — говорится в сообщении ААНИИ.
Жертв и пострадавших в результате пожара нет. При этом в НИИ подчеркнули, что из-за ураганного ветра огонь успел перекинуться на кают-компанию, однако «её удалось отстоять». 11 человек, которые жили в сгоревшем здании, уже обеспечены одеждой и расселены по станции. Всего на «Мирном» находятся 23 сотрудника, угрозы для их жизни и здоровья нет, подчеркнули в ААНИИ. Создана комиссия по расследованию причин пожара, руководство НИИ «надеется на скорое восстановление нормальной работы».