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22.06.2020 18:29
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На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар. «Дом Радио сгорел полностью»

На станции «Мирный» в Антарктиде произошло возгорание в метеокабинете Дома Радио. Об этом 22 июня сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

Возгорание началось около 16.40 по московскому времени накануне, 21 июня.«Несмотря на принятые меры по борьбе с огнем, Дом Радио сгорел полностью. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка», — говорится в сообщении ААНИИ.

Фото: РАЭ ААНИИ

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. При этом в НИИ подчеркнули, что из-за ураганного ветра огонь успел перекинуться на кают-компанию, однако «её удалось отстоять». 11 человек, которые жили в сгоревшем здании, уже обеспечены одеждой и расселены по станции. Всего на «Мирном» находятся 23 сотрудника, угрозы для их жизни и здоровья нет, подчеркнули в ААНИИ. Создана комиссия по расследованию причин пожара, руководство НИИ «надеется на скорое восстановление нормальной работы».

Фото: РАЭ ААНИИ
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

261847251
Хорошо, что хоть жилые модули отстояли.
А то в Антарктиде, зимой - оказаться на улице...
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