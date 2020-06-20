Дело Михальченко началось со встречи двух сегодняшних ньюсмейкеров. Эпопея завершается их дивным спором, только что переданным в суд Петербурга. Мол, доллары для ФСБ — назад.

По большому счету, заголовок к этой комедии просится другой: «Давший на всех показания Киндзерский предъявляет ущерб никого не сдавшему Коревскому». Согласен — грубовато. Да и имена эти не очень известны широкому кругу. Получается, надо расширить. Прошло четыре года с ареста знакового петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, а если и сегодня какому-нибудь продвинутому деловому человеку или силовику сказать имя-отчество — «Борис Борисович», то ни один не спросит фамилию.

Коревский Б.Б. отслужил в ГУВД четверть века, ушел с зама Управления экономической безопасности в 2012-ом, так и не превратившись в пенсионера МВД. Он сам знает всех, а в то время с ним не опасались обсуждать самые деликатные вопросы. Отсюда выбор Михальченко был точен. «ББ» стал шефом службы безопасности его империи.



Но, как известно, к концу 2015 года точно где-то в космосе решили, что Михальченко позволил себе оторваться от кремлевского коллектива, и по нему заработала Лубянка. 29 февраля питерское ФСБ накрывает элитный алкоголь, что тащит через границу таможенный брокер Анатолий Киндзерский. Анатолий стоял тогда крепко — минимум третья компания на рынке ВЭД по Северо-Западу, в день вез по 30 контейнеров. Репутация фигуры, кому можно довериться.



4 марта 2016 года прослушивание телефона Михальченко дает центральному аппарату ФСБ ловкий результат — лично обзванивает связи: «мне бы груз вернуть». Москва впрыгивает в ситуацию, подрабатывает и в конце марта задерживает Борис Борисовича и Киндзерского. Их огорчили, но с поличным не брали. Это был процессуальный старт краха Михальченко.

Им вменяют разное: Киндзерскому — дачу взятки через Коревского в 40 тысяч долларов в сторону ФСБ, хотя деньги изъяты не были. Коревского сразу обрадовали мошенничеством, так как непонятно было, какому ФСБ он хотел отнести эту сумму. Обоих увезли в Лефортово. Чуть позже их роли превратились во второстепенные по отношению к бесконечным уголовным делам по компании Михальченко — «Балтстрой». Шли годы.



Киндзерский поступил как настоящий российский брокер — честно сотрудничал со всеми следствиями, с которыми довелось. Коревский же, как с первой минуты все отрицал, так на этой ноте и остался перед приговором. Заметим, благодаря Анатолию первому ушел даже особо приближенный к трону глава ФТС Беньянинов, ведь заходили-то к нему с обыском, по словам Киндзерского.

Коревского просвечивали люто — даже на изъятых у него дома 38 тысячах евро искали следы генотипа Киндзерского. Не нашли. Борис Борисович смущенно пожимал плечами: простите, я вообще не понимаю, о чем вы тут мне рассказываете.

Киндзерский томился в застенках недолго, ушел на домашний арест и получил 5 лет условно за контрабанду. Эпизод с дачей взятки прекратили по нереабилитирующим основаниям, но в связи с деятельным раскаянием. Коревский получил тоже 5, но реально. За ту же контрабанду плюс мошенничество. Вышел звонком (ему зачли долгое терпение в Лефортово — день за полтора).

— С кем скучали вместе? — для разминки спросил автор у Коревского.



— Я сидел с губернаторами, я сидел с федеральными чиновниками. А как я сидел с сотрудниками Следственного комитета! — ностальгически вспоминает Борис Борисович, уворачиваясь от прямых ответов по теме публикации, ведь в их приговорах был и еще волшебный штрих. Киндзерский по своей виртуальной взятке был признан потерпевшим, а после того, как в апреле 2019 года приговор по Коревскому вступил в законную силу, стартовало уже новое, не побоюсь этого слова, гражданское дело.

Как все же вымолвил нам сам Коревский: «Я думал, он не решится».

В конце прошлого года Киндзерский подает иск в Басманный суд Москвы. Он требует с Коревского то, что отдал — 40 тысяч долларов и еще 1 миллион за моральный ущерб. Последнее, в контексте дела Михальченко, безусловно, — вишенка на торте.

С того дня тоже утекло немало. Так статусный адвокат Киндзерского — Вершинин — сам оказался под арестом в связи с какими-то 300 тысячами долларов при передаче в пользу вора в законе «Воскресу». Потом всех накрыла вирусная напасть. Наконец, 19 июня Басманный суд отправил претензию Анатолия Киндзерского в Петербург. Мол, у себя по месту регистраций и разбирайтесь между собой.

