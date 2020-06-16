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16.06.2020 18:05
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Причиной перестрелки в Ингушетии стал имущественный спор между родственниками. Погибли 4 человека

В МВД выяснили, что стало причиной перестрелки в Северо-Кавказском федеральном округе.

«В городе Назрани (Ингушетия) 16 июня 2020 года на основе имущественного спора между родственниками произошёл конфликт с перестрелкой», — сообщается 16 июня на сайте регионального МВД.

Во время перестрелки в Назрани погибли четыре человека, в том числе сотрудник полиции, прибывший на место происшествия. Также три человека были доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести.

В городе были усилены меры безопасности.

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Комментарии (8)

261847251
Дальше будут наследники делить.
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Иванов Ив Ив
А спор имущественный решили? Или посмертно?
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