Причиной перестрелки в Ингушетии стал имущественный спор между родственниками. Погибли 4 человека
В МВД выяснили, что стало причиной перестрелки в Северо-Кавказском федеральном округе.
«В городе Назрани (Ингушетия) 16 июня 2020 года на основе имущественного спора между родственниками произошёл конфликт с перестрелкой», — сообщается 16 июня на сайте регионального МВД.
Во время перестрелки в Назрани погибли четыре человека, в том числе сотрудник полиции, прибывший на место происшествия. Также три человека были доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести.
В городе были усилены меры безопасности.