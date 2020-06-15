В Северном море обнаружили тело пилота разбившегося истребителя ВВС США
Тело пилота, который в ходе учебно-тренировочного полета на истребителе ВВС США F-15 упал 15 июня в Северном море у берегов Англии, найдено. Об этом в Twitter сообщает руководство базы военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в графстве Саффолк, с которой взлетел самолет.
«Пилот сбитого F-15C Eagle из 48-го истребительного авиаполка был обнаружен, его смерть зафиксирована, - говорится в сообщении. - Это трагическая потеря для 48-го истребительного авиаполка, и мы приносим наши глубочайшие соболезнования семье пилота и 493-й эскадрилье».
The pilot of the downed F-15C Eagle from the 48th Fighter Wing has been located, and confirmed deceased.— RAF Lakenheath (@48FighterWing) June 15, 2020
This is a tragic loss for the 48th Fighter Wing community, and our deepest condolences go out to the pilot's family and the 493rd Fighter Squadron.https://t.co/GwCWFwImaS
О причинах крушения не сообщается. Известно, что оно произошло около 11:40 мск.
База Лейкенхит в графстве Саффолк, откуда вылетел истребитель, используется ВВС Великобритании и США.