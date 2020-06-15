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15.06.2020 21:39
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В Северном море обнаружили тело пилота разбившегося истребителя ВВС США

Тело пилота, который в ходе учебно-тренировочного полета на истребителе ВВС США F-15 упал 15 июня в Северном море у берегов Англии, найдено. Об этом в Twitter сообщает руководство базы военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в графстве Саффолк, с которой взлетел самолет.

«Пилот сбитого F-15C Eagle из 48-го истребительного авиаполка был обнаружен, его смерть зафиксирована, - говорится в сообщении. - Это трагическая потеря для 48-го истребительного авиаполка, и мы приносим наши глубочайшие соболезнования семье пилота и 493-й эскадрилье».

О причинах крушения не сообщается. Известно, что оно произошло около 11:40 мск.

База Лейкенхит в графстве Саффолк, откуда вылетел истребитель, используется ВВС Великобритании и США.

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Комментарии (2)

Nationalverrater_2
Downed - не обязательно "сбитый". Кто его сбил - НЛО , штоле ? Сам упал - обычная случайность для ВВС всех стран.
altevsk
Что значит "сбитого F-15C Eagle"? Бриты сами его приводнили?
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