Тело пилота, который в ходе учебно-тренировочного полета на истребителе ВВС США F-15 упал 15 июня в Северном море у берегов Англии, найдено. Об этом в Twitter сообщает руководство базы военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в графстве Саффолк, с которой взлетел самолет.

«Пилот сбитого F-15C Eagle из 48-го истребительного авиаполка был обнаружен, его смерть зафиксирована, - говорится в сообщении. - Это трагическая потеря для 48-го истребительного авиаполка, и мы приносим наши глубочайшие соболезнования семье пилота и 493-й эскадрилье».