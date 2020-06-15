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15.06.2020 21:11
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Горсуд отменил решение о незаконности строительства ЖК «Живи! В Курортном»

Городской суд 15 июня отменил решение Куйбышевского районного суд, который признал незаконным разрешение на строительство в поселке Песочный жилого комплекса «Живи! В Курортном». Об этом сообщает пресс-служба застройщика, компании «СПб Реновация».

В объединенной пресс-службе судов города «Фонтанке» пояснили, что решение вступило в законную силу.

Иск в районный суд подали Леонид Валитов, Светлана Гончарова, Елена Строгова, Виталий Федоров и Владимир Чернышев. После начала реализации проекта — рытья котлована, рассказывал последний, в окрестных колодцах местных жителей исчезла вода. В первой инстанции им удалось признать незаконными пять выданных разрешений на строительство.

Застройщик сообщил, что строительство будет продолжено. Жилой комплекс возводится в рамках программы расселения хрущевок. ЖК состоит из 5 домов высотой от 8 до 9 этажей.

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Комментарии (1)

ViGilant
Кто бы сомневался, при уже построенных-то домах.
А жаль, уродство это там, в пригороде, совершенно не к месту, но кого это кроме местных волнует? Никого, к сожалению.
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