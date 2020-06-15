Горсуд отменил решение о незаконности строительства ЖК «Живи! В Курортном»

Городской суд 15 июня отменил решение Куйбышевского районного суд, который признал незаконным разрешение на строительство в поселке Песочный жилого комплекса «Живи! В Курортном». Об этом сообщает пресс-служба застройщика, компании «СПб Реновация».

В объединенной пресс-службе судов города «Фонтанке» пояснили, что решение вступило в законную силу.

Иск в районный суд подали Леонид Валитов, Светлана Гончарова, Елена Строгова, Виталий Федоров и Владимир Чернышев. После начала реализации проекта — рытья котлована, рассказывал последний, в окрестных колодцах местных жителей исчезла вода. В первой инстанции им удалось признать незаконными пять выданных разрешений на строительство.