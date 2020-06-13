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13.06.2020 14:47
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В Петербурге за апрель умерли 323 человека с COVID-19. Это в десять раз больше, чем власти сообщали официально

Росстат подвел итоги федеральной смертности за апрель. В Петербурге скончалось пациентов в десять раз больше той цифры, которую Смольный предоставлял федеральным властям.

Из опубликованного 13 июня отчета Росстата следует, что в апреле в Петербурге умерли 323 человека с установленным COVID-19. Основной причиной смерти он назван у 166 пациентов.

Еще у 157 зараженных COVID-19 явился важным сопутствующим заболеванием. В 34 случаях он оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений, в 123 — не оказал существенного влияния.

В федеральной статистике смертности доля Петербурга превысила 12 процентов. Всего в стране за апрель умерли 2685 человек с COVID-19.

По данным, предоставленным комитетом здравоохранения Петербурга, в апреле подтверждена смерть 31 человека с коронавирусом.

Более-менее актуальную статистику комздрав начал предоставлять лишь с июня. В Петербурге резко возросла смертность — в сутки регистрируют по 30 летальных исходов. Исключение составили прошлые сутки — восемь случаев.

До парада Победы остается меньше двух недель. Губернатор Петербурга сегодня продлил запрет на массовые мероприятия, но сделал исключение для парада 24 июня.

В Петербурге, по официальным данным, выявили 20 тысяч 305 случаев заражения коронавирусом. Подтверждена смерть 569 человек, но это без учета новой информации от Росстата.

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Комментарии (16)

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Yksy
Уверена, что занижали не специально. Хотя и сразу было понятно что с этой методикой подсчета будет фигня.
Fenomen
Если я заболею,
к врачам обращаться не стану,
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.
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