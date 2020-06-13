В Петербурге за апрель умерли 323 человека с COVID-19. Это в десять раз больше, чем власти сообщали официально

Росстат подвел итоги федеральной смертности за апрель. В Петербурге скончалось пациентов в десять раз больше той цифры, которую Смольный предоставлял федеральным властям.



Из опубликованного 13 июня отчета Росстата следует, что в апреле в Петербурге умерли 323 человека с установленным COVID-19. Основной причиной смерти он назван у 166 пациентов.

Еще у 157 зараженных COVID-19 явился важным сопутствующим заболеванием. В 34 случаях он оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений, в 123 — не оказал существенного влияния.