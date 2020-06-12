Всем погибшим от коронавируса в новой статистике Смольного — больше пятидесяти лет

Среди 41 умершего от коронавирусной инфекции из статистики по Петербургу за 12 июня нет пациентов моложе 50 лет. Самому пожилому — 92.



Как сообщает комитет по здравоохранению Смольного 12 июня, умершие занесены в статистику на основе свидетельств о смерти. «Летальная» комиссия, через которую ранее проходили все попадавшие в список коронавирусных смертей пациенты, не фигурировала в данных комитета с понедельника, 8 июня.



По информации за 12 июня, скончались 17 мужчин в возрасте от 54 до 82 лет и 24 женщины в возрасте от 50 до 92 лет. Все они умерли от коронавируса в начале этого месяца. Из хронических болезней комздрав называет атеросклероз, кардиосклероз, сахарный диабет, злокачественные новообразования и лейкоз.

