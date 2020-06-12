Петербург на четвертом месте в стране по количеству новых заболевших COVID-19. По России опять почти 9 тысяч заразившихся

За последние сутки в Петербурге выявили 274 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 12 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Всего по России выявлено 8987 заболевших. Отметим, Петербург сохраняет за собой четвертое место в стране по приросту заразившихся, несмотря на то, что их количество уменьшается.

При этом в общей статистике по числу больных город на третьей позиции — впереди Москва и Московская область. С новыми цифрами Северная столица преодолела 20-тысячный рубеж — в городе 20043 зараженных.