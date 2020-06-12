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12.06.2020 10:48
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Петербург на четвертом месте в стране по количеству новых заболевших COVID-19. По России опять почти 9 тысяч заразившихся

За последние сутки в Петербурге выявили 274 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 12 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Всего по России выявлено 8987 заболевших. Отметим, Петербург сохраняет за собой четвертое место в стране по приросту заразившихся, несмотря на то, что их количество уменьшается.

При этом в общей статистике по числу больных город на третьей позиции — впереди Москва и Московская область. С новыми цифрами Северная столица преодолела 20-тысячный рубеж — в городе 20043 зараженных.

Страна находится на третьем в мире месте по количеству зараженных, всего их 511 423. Впереди Бразилия и более 800 тысяч, и США — там больше 2 млн больных. При этом смертность в России существенно более низкая, чем в других странах первой пятерки. В ВОЗ уже интересовались методикой подсчета жертв COVID-19, назвав показатели необычными.

Всего в мире 7,5 млн зараженных и более 420 тысяч смертей.

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Комментарии (1)

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