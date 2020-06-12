В Петербурге подтвердили смерть еще 41 пациента с коронавирусом. Количество умерших по России превысило 6700 человек

В Петербурге за последние сутки подтвердилась смерть еще 41 человека от коронавируса. Об этом 12 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, всего жертвами COVID-19 в Северной столице стал 561 человек. По России зафиксировано 183 летальных исхода за сутки, всего умерли 6715 человек.



Напомним, в Петербурге за последние 24 часа выявили 274 новых случая заражения коронавирусом, всего количество заболевших достигло 20043 человек.

