FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
69.12р78.52р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
12.06.2020 10:53
26
Печать

В Петербурге подтвердили смерть еще 41 пациента с коронавирусом. Количество умерших по России превысило 6700 человек

В Петербурге за последние сутки подтвердилась смерть еще 41 человека от коронавируса. Об этом 12 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, всего жертвами COVID-19 в Северной столице стал 561 человек. По России зафиксировано 183 летальных исхода за сутки, всего умерли 6715 человек.

Напомним, в Петербурге за последние 24 часа выявили 274 новых случая заражения коронавирусом, всего количество заболевших достигло 20043 человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (26)

261863541
🔞 Скучаешь? Успей завести новые знакoмства с женщинами, которые тебе подходят!
🔥 Откровенные любительские фото и видeо.. ➜ https://is.gd/xxxx18
wirvinna
"Подтвердили смерть 41 пациента" - это не значит что сегодня умер 41 человек. Это значит что неизвестно сколько умерло сегодня и неизвестно сколько смертей за предшествующий период признали коронавирусными. Но в сумме их 41.
Fantanka.ru
что то мне кажется , что рановато завязывать с ограничениями карантинных мер . Хотя там в Центре , больше объективная картина видится . Спецы , профи , в общем все как говорится " заинтересованные " лица . И адм .ресурс , власть плотно работают с медиками . Им естественно виднее , на основании всех данных , принимать решение .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний