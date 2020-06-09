FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +21
68.31р77.19р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
09.06.2020 11:47
27
Печать

В Петербурге коэффициент распространения коронавируса опустился до 0,8. Показатель соответствует началу второго этапа снятия ограничений

Коэффицент распространения коронавируса в Петербурге 9 июня снизился до важного уровня в 0,8. По методическим указаниям Роспотребнадзора, этот показатель соответствует началу второго этапа снятия ограничений.

Коэффициент считается просто — количество зарегистрированных больных за последние 4 дня делится на количество зарегистрированных больных за предшествующие им 4 дня. Регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.

В Петербурге за период с 6 по 9 июня заболел 1331 человек. А за предшествующие им 4 дня, со 2 по 5 июня, — 1509. Таким образом, коэффицент распространения снизился до 0,88. Еще два дня назад, 7 июня, он был 0,96, что соответстовало первому этапу снятия ограничений — на следующий день открылись непродовольственные магазины.

Губернатор Александр Беглов накануне пообещал в ближайшие дни представить план по возвращению Петербурга к нормальной жизни.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (27)

teresha
Так специально это снижение и организовали.
Zulugulu
Дорогая редакция! Помимо того, что вы не обращаете внимание на комментарии к вашим статьям, где люди пишут, что анализы не берут. Так и ваши статьи противоречат друг другу. Именно сегодня пару часов назад вы опубликовали про волонтеров где они указывают на увеличение количества тяжёлых пациентов и увеличение количество пациентов с пневмониями в целом.
Красиво мы сейчас снимаем органичения!!!
Ростислав Павчинский
Дорогая редакция! Коэффициент снизился до 0,88. 0,8 из документов РПН - это 0,80 и ни миллионной больше. Никакого снижения до 0.8 НЕТ. При указанных 1509 в предыдущем периоде, в текущем периоде должно быть не более 1207 заболевших для удовлетворения критерию.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний