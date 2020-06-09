В Петербурге коэффициент распространения коронавируса опустился до 0,8. Показатель соответствует началу второго этапа снятия ограничений

Коэффициент считается просто — количество зарегистрированных больных за последние 4 дня делится на количество зарегистрированных больных за предшествующие им 4 дня. Регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.

Коэффицент распространения коронавируса в Петербурге 9 июня снизился до важного уровня в 0,8. По методическим указаниям Роспотребнадзора, этот показатель соответствует началу второго этапа снятия ограничений.

В Петербурге за период с 6 по 9 июня заболел 1331 человек. А за предшествующие им 4 дня, со 2 по 5 июня, — 1509. Таким образом, коэффицент распространения снизился до 0,88. Еще два дня назад, 7 июня, он был 0,96, что соответстовало первому этапу снятия ограничений — на следующий день открылись непродовольственные магазины.



Губернатор Александр Беглов накануне пообещал в ближайшие дни представить план по возвращению Петербурга к нормальной жизни.

