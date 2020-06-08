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08.06.2020 19:08
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Беглов пообещал в ближайшие дни представить план по возвращению Петербурга к нормальной жизни

Губернатор Александр Беглов анонсировал перспективный план по снятию ограничений в Петербурге. Действовать будут «максимально осторожно» — выверяя каждый следующий шаг.

«Вместе с Роспотребнадзором работаем над перспективным планом по снятию ограничений. В ближайшие дни озвучим перечень поэтапных шагов по нормализации жизни», — сказал глава города 8 июня в эфире «Радио России». Также губернатор отметил, что намерен обсудить меры по улучшению мер поддержки малого и среднего бизнеса.

При этом главный санитарный врач города Наталья Башкетова заявила, что в Петербурге пока не будут полностью снимать коронавирусные ограничения и к масштабным послаблениям Северная столица не готова.

На этом фоне в Москве мэр Сергей Собянин заявил, что большинство ограничений в столице отменят до парада Победы. В ближайшие дни в столице откроются летние кафе, парикмахерские, театры, музеи и бассейны.

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Комментарии (25)

ШурикНаДому
Вот вам ХРЕН
Имать и БИТЬ
Насиловать КОВИД-ИДИОТОВ -
пока не сдохнут!!!
yaprotiv
соплежуй и импотент, ни одного самостоятельного решения
Alex000
It's a PANIC
Я затарился попкорном и готов смотреть дефолты в реальном времени :)
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