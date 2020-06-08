Беглов пообещал в ближайшие дни представить план по возвращению Петербурга к нормальной жизни

Губернатор Александр Беглов анонсировал перспективный план по снятию ограничений в Петербурге. Действовать будут «максимально осторожно» — выверяя каждый следующий шаг.



«Вместе с Роспотребнадзором работаем над перспективным планом по снятию ограничений. В ближайшие дни озвучим перечень поэтапных шагов по нормализации жизни», — сказал глава города 8 июня в эфире «Радио России». Также губернатор отметил, что намерен обсудить меры по улучшению мер поддержки малого и среднего бизнеса.

При этом главный санитарный врач города Наталья Башкетова заявила, что в Петербурге пока не будут полностью снимать коронавирусные ограничения и к масштабным послаблениям Северная столица не готова.