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08.06.2020 17:49
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Главный санитарный врач Петербурга: Город не готов к снятию всех коронавирусных ограничений

Главный санитарный врач города Наталья Башкетова рассказала, что в Петербурге пока не будут полностью снимать коронавирусные ограничения.

«Пока к более масштабным [послаблениям] мы не готовы», — цитирует 8 июня заявление Башкетовой «Интерфакс».

При этом она отметила, что в Петербурге уже ввели «определенные послабления». В частности, с 8 июня возобновили свою работу некоторые непродовольственные магазины.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство ограничений в столице отменят до парада Победы.

В Петербурге с начала пандемии выявили уже 18 835 случаев коронавируса.

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Комментарии (6)

260657101
Даже Собянин, внезапно сегодня понял, что все короновирус побежден, а Башкетова против? Хм, наверное завтра-послезавтра старшие товарищи ее поправят.
ira14
Это говорит о том, что один санитарный врач не может решать за всех все. Должна быть комиссиия куда должны входить врачи, ученые,психологи. Санитарному врачу наплевать на экономику и как вы живете, и до чего может довести самоизоляция, на ваше материальное положение и психическое состояние. Кроме того ей наплевать, но то что больше половина людей не могут попасть не на плановые операции. Ей наплевать на нас, она больше печется о своем кресле
krasnonosov
Гоните в шею этих похоронщиков экономики и культиваторов нищеты и безденежья населения.
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