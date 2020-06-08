Главный санитарный врач Петербурга: Город не готов к снятию всех коронавирусных ограничений
Главный санитарный врач города Наталья Башкетова рассказала, что в Петербурге пока не будут полностью снимать коронавирусные ограничения.
«Пока к более масштабным [послаблениям] мы не готовы», — цитирует 8 июня заявление Башкетовой «Интерфакс».
При этом она отметила, что в Петербурге уже ввели «определенные послабления». В частности, с 8 июня возобновили свою работу некоторые непродовольственные магазины.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство ограничений в столице отменят до парада Победы.
В Петербурге с начала пандемии выявили уже 18 835 случаев коронавируса.