Главный санитарный врач Петербурга: Город не готов к снятию всех коронавирусных ограничений

Главный санитарный врач города Наталья Башкетова рассказала, что в Петербурге пока не будут полностью снимать коронавирусные ограничения.



«Пока к более масштабным [послаблениям] мы не готовы», — цитирует 8 июня заявление Башкетовой «Интерфакс».



При этом она отметила, что в Петербурге уже ввели «определенные послабления». В частности, с 8 июня возобновили свою работу некоторые непродовольственные магазины.



Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство ограничений в столице отменят до парада Победы.

