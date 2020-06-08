На Васильевском на базе кожвендиспансера открыли лабораторию для исследования тестов на коронавирус

В прошлую пятницу новое подразделение открылось в тестовом порядке, а с сегодняшнего дня начало работать в штатном режиме. Его специалисты планируют исследовать до двухсот проб в день. В дальнейшем, при необходимости, количество будет увеличено.

Лаборатория для исследования проб на новую коронавирусную инфекцию открылась в Василеостровском районе Петербурга. Она заработала на базе Первого кожно-венерологического диспансера на Большом проспекте. Об этом «Фонтанке» сообщили в районной администрации 8 июня.

В лаборатории есть все необходимые средства индивидуальной защиты: маски, печатки и дезинфицирующие средства, а также тест-системы и расходный материал. В помещениях установлены холодильная и морозильная камеры, имеется СВЧ-установка для утилизации опасных отходов и дополнительное оборудование для боксов микробиологической безопасности.



Медицинские работники прошли инструктаж по работе с коронавирусом и подтвердили согласие на выполнение данных исследований, добавили в администрации района. Там также отметили, что лаборатория осуществляет только диагностику биоматериала, а его забор по-прежнему ведется в поликлиниках по месту жительства.



Напомним, в Петербурге, как сообщалось ранее, именно обработка тестов зачастую занимает слишком много времени — люди ждут результатов неделями. «Фонтанка» подробно писала об этой проблеме.

