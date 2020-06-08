Каждый третий гражданин РФ не одобряет меры, предпринимаемые президентом России Владимиром Путиным по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Причём «совершенно не одобряют» эту работу главы государства 15% россиян. Ещё 17% «скорее не одобряют» эти усилия Путина. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает «Левада-центр».

При этом две трети граждан одобряют борьбу президента с COVID-19. Количество тех, кто скорее одобряет и одобряет полностью, одинаково — по 33%.



Отношение россиян к действиям региональных властей несущественно отличается от оценок работы Владимира Путина. Одобряют борьбу своих губернаторов с коронавирусом 63% россиян, не одобряют 32%.

