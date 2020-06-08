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08.06.2020 17:20
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«Левада-центр»: Треть россиян не одобряет действия президента и региональных властей по борьбе с коронавирусом

Каждый третий гражданин РФ не одобряет меры, предпринимаемые президентом России Владимиром Путиным по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Причём «совершенно не одобряют» эту работу главы государства 15% россиян. Ещё 17% «скорее не одобряют» эти усилия Путина. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает «Левада-центр».

Фото: с сайта levada.ru

При этом две трети граждан одобряют борьбу президента с COVID-19. Количество тех, кто скорее одобряет и одобряет полностью, одинаково — по 33%.

Отношение россиян к действиям региональных властей несущественно отличается от оценок работы Владимира Путина. Одобряют борьбу своих губернаторов с коронавирусом 63% россиян, не одобряют 32%.

Максимальная доля недовольных работой властей отмечается в городах с населением от 500 тысяч человек. 38% жителей таких российских населённых пунктов не одобряет Путина, 39% — губернаторов.

В конце апреля «Левада-центр», который принудительно включён в список иноагентов Минюста, сообщал, что коронавирусными решениями федеральных властей был недоволен каждый второй россиянин. Тогда же «Левада-центр» опубликовал данные, по которым сохранить свои докризисные доходы удалось только 8% россиян. Государственная служба социологии ВЦИОМ сообщала, что в условиях самоизоляции свои доходы смогли сохранить 60% граждан РФ.

Фото: с сайта levada.ru

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Комментарии (3)

krasnonosov
2/3, полагаю, чиновники, бюджетники, силовики и прочие присосавшиеся к бюджету?
Camlann
Ждали-ждали Леваду с правильными цифрами и на тебе - только треть не одобряют. Извольте пересчитать правильно.
ussr_forever
а сколько россиян не одобряет бездействия президента и его вельмож на фоне пандемии?
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