«Левада-центр»: Треть россиян не одобряет действия президента и региональных властей по борьбе с коронавирусом
Каждый третий гражданин РФ не одобряет меры, предпринимаемые президентом России Владимиром Путиным по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Причём «совершенно не одобряют» эту работу главы государства 15% россиян. Ещё 17% «скорее не одобряют» эти усилия Путина. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает «Левада-центр».
При этом две трети граждан одобряют борьбу президента с COVID-19. Количество тех, кто скорее одобряет и одобряет полностью, одинаково — по 33%.
Отношение россиян к действиям региональных властей несущественно отличается от оценок работы Владимира Путина. Одобряют борьбу своих губернаторов с коронавирусом 63% россиян, не одобряют 32%.
Максимальная доля недовольных работой властей отмечается в городах с населением от 500 тысяч человек. 38% жителей таких российских населённых пунктов не одобряет Путина, 39% — губернаторов.
В конце апреля «Левада-центр», который принудительно включён в список иноагентов Минюста, сообщал, что коронавирусными решениями федеральных властей был недоволен каждый второй россиянин. Тогда же «Левада-центр» опубликовал данные, по которым сохранить свои докризисные доходы удалось только 8% россиян. Государственная служба социологии ВЦИОМ сообщала, что в условиях самоизоляции свои доходы смогли сохранить 60% граждан РФ.