Меры, предпринятые президентом России Владимиром Путиным и кабинетом министров Михаила Мишустина по борьбе с распространением нового коронавируса и поддержке населения, считают исчерпывающими менее половины россиян. 46 % граждан РФ уверены, что «делается все возможное, все необходимое». В то же время каждый пятый россиянин ( 18 % ) говорит о том, что действия Кремля и Белого дома «чрезмерны и избыточны», а каждый третий ( 30 % ) указывает на их «недостаточность». Об этом в четверг, 30 апреля, со ссылкой на свежие данные «Левада-центра» сообщают «Открытые медиа».

Максимальная неудовлетворённость решениями федеральных властей по COVID-19 фиксируется в городах с населением более 500 тысяч человек — 61 % . Из них 40 % говорят о недостаточности мер, а 21 % — об их чрезмерности.



Отношение к решениям региональных властей несколько лучше. В том, что на уровне губернатора делается всё возможное, уверен каждый второй россиянин — 50 % . Недостаточными региональные меры называют 30 % респондентов, а избыточными — 15 % .



На этом фоне уйти в вынужденный отпуск с сохранением зарплаты, как предписывал в своих первых короновирусных обращениях к нации президент Путин, удалось лишь каждому двенадцатому россиянину — 8 % . Вдвое больше россиян оказались в вынужденном отпуске с сокращением доходов или полной потерей зарплаты — 15 % .

