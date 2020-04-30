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30.04.2020 12:02
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«Левада-центр»: 48 % россиян недовольны антивирусными решениями федеральной власти

Меры, предпринятые президентом России Владимиром Путиным и кабинетом министров Михаила Мишустина по борьбе с распространением нового коронавируса и поддержке населения, считают исчерпывающими менее половины россиян. 46 % граждан РФ уверены, что «делается все возможное, все необходимое». В то же время каждый пятый россиянин (18 %) говорит о том, что действия Кремля и Белого дома «чрезмерны и избыточны», а каждый третий (30 %) указывает на их «недостаточность». Об этом в четверг, 30 апреля, со ссылкой на свежие данные «Левада-центра» сообщают «Открытые медиа».

Фото: скриншот openmedia.io

Максимальная неудовлетворённость решениями федеральных властей по COVID-19 фиксируется в городах с населением более 500 тысяч человек — 61 %. Из них 40 % говорят о недостаточности мер, а 21 % — об их чрезмерности.

Отношение к решениям региональных властей несколько лучше. В том, что на уровне губернатора делается всё возможное, уверен каждый второй россиянин — 50 %. Недостаточными региональные меры называют 30 % респондентов, а избыточными — 15 %.

На этом фоне уйти в вынужденный отпуск с сохранением зарплаты, как предписывал в своих первых короновирусных обращениях к нации президент Путин, удалось лишь каждому двенадцатому россиянину — 8 %. Вдвое больше россиян оказались в вынужденном отпуске с сокращением доходов или полной потерей зарплаты — 15 %.

На полноценную удалёнку перешли 13 % респондентов не зависимой от государства социологической службы. 44 % россиян «работают как обычно».

Фото: скриншот openmedia.io

Опрос был проведён 24−27 апреля среди 1608 человек от 18 лет и старше. АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иноагентов Минюста.

29 апреля исследовательский центр ROMIR сообщил, что, по их данным, решения федеральных властей «оправданными и адекватными угрозе» считают 44 % россиян, а каждый пятый видит их «слишком жёсткими» и «избыточными».

Во вторник ВЦИОМ отчитался, что за «жесткие меры» властей по борьбе с коронавирусом выступают 60 % россиян. В минувшую пятницу социологи этой государственной службы фиксировали снижение одобрения и доверия россиян к Владимиру Путину.

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Комментарии (6)

Киргуду
Еще не хватает варианта "контора закрыта, сижу дома не работая".
Разные там продавцы магазинов, мастера салонов красоты, рабочие закрытых предприятий и т.д. Где работа не за компьютером и не предполагающая удаленку.
Павел Михайлов
Я не понимаю, чем тут недовольны.Смотрите, как полиция стала работать активно.Сколько людей поймало в парках и на детских площадках. Раз в 10 больше, чем пойманных и оштрафованных. нелегальных мигрантов и торговцев . за весь прошлый год.Как лихо огорожены спортивные площадки и скверы.Да им премия полагается и повышение по службе.
ussr_5e4d4b41561db
недовольных будет ещё больше, как только они останутся с голой попой из-за того, что компании, в которых они работали, начнут массово закрываться, в связи с отсутствием реально помощи бизнесу, которому с одной стороны запретили работать и зарабатывать, а с другой, никто не компенсировал реальные убытки в виде ежемесячных расчётов с сотрудниками и контрагентами.... готовьте вилы, доставайте факелы... все "веселье" будет впереди...
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