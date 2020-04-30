«Левада-центр»: 48 % россиян недовольны антивирусными решениями федеральной власти
Меры, предпринятые президентом России Владимиром Путиным и кабинетом министров Михаила Мишустина по борьбе с распространением нового коронавируса и поддержке населения, считают исчерпывающими менее половины россиян.
Максимальная неудовлетворённость решениями федеральных властей по COVID-19 фиксируется в городах с населением более 500 тысяч человек —
Отношение к решениям региональных властей несколько лучше. В том, что на уровне губернатора делается всё возможное, уверен каждый второй россиянин —
На этом фоне уйти в вынужденный отпуск с сохранением зарплаты, как предписывал в своих первых короновирусных обращениях к нации президент Путин, удалось лишь каждому двенадцатому россиянину —
На полноценную удалёнку перешли
Опрос был проведён 24−27 апреля среди 1608 человек от 18 лет и старше. АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иноагентов Минюста.
29 апреля исследовательский центр ROMIR сообщил, что, по их данным, решения федеральных властей «оправданными и адекватными угрозе» считают 44 % россиян, а каждый пятый видит их «слишком жёсткими» и «избыточными».
Во вторник ВЦИОМ отчитался, что за «жесткие меры» властей по борьбе с коронавирусом выступают 60 % россиян. В минувшую пятницу социологи этой государственной службы фиксировали снижение одобрения и доверия россиян к Владимиру Путину.