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30.04.2020 15:48
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60% россиян сохранили свои доходы на самоизоляции, сообщает ВЦИОМ. У «Левады» это удалось только 8% граждан

Большинство россиян не потеряли в своих доходах в условиях принудительной самоизоляции, которая введена в России указами Владимира Путина. 60% респондентов государственной социологии в лице ВЦИОМ заявили, что их личный доход за последний месяц «остался на прежнем уровне». Данные опубликованы в четверг, 30 апреля.

Фото: wciom.ru

Ранее независимая от государства социологическая служба «Левада-центр» (принудительно включена в список иноагентов Минюста. — Прим. ред.) сообщила, что сохранить доход в вынужденно отпуске удалось лишь 8% россиян.

ВЦИОМ сообщает, что незначительно доход снизился у каждого седьмого россиянина (15%), каждый двадцать пятый гражданин РФ (4%) сумел нарастить свои доходы. О значительном снижении доходов ведомству Валерия Фёдорова рассказали 19% россиян.

Петербург и Москва пострадали больше всех. Здесь доходы упали у 45% граждан, а сохранились на прежнем уровне у 49%.

«Три четверти работающего населения страны (79%) знают о мере поддержки в качестве сохранения заработной платы на время нерабочего месяца с 6 по 30 апреля, а 15% — слышали об этом. У 64% работающих россиян работодатели полностью оказывают на фоне пандемии данную меру поддержки, у 10% — частично, а у 5% — не выполняют», — утверждают авторы исследования.

«Для нашего человека счастье — это не деньги. Счастье — это здоровье, любовь, близкие», — ранее заявлял в интервью «Фонтанке» директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Не работают сегодня 42% участников исследования ВЦИОМ. Продолжают трудиться 58% россиян.

Опрос был проведён 17 апреля среди 1600 совершеннолетних респондентов.

Во вторник ВЦИОМ сообщил, что за «жесткие меры» властей по борьбе с коронавирусом выступают 60% россиян. В тот же день Владимир Путин продлил самоизоляцию до 11 мая. До этого ВЦИОМ фиксировал снижение уровня одобрения работы президента и доверия к нему со стороны россиян.

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Комментарии (19)

Pupin
Мне, моим друзьям и родственникам платят только оклад. У большинства он равен мрот, у самого богатого 27.
Александра Чайкина
А теперь нарисуйте мысленно ситуацию: у бабушки трое взрослых детей и шесть внуков. Пенсию она, конечно не потреляла и по статистике ее доходы не упали. Но сейчас она одна на свои паршивые 12 тысяч кормит детей и внуков. Но, ни-ни, в статистику тех, у кого пошатнулось материальное положение, она никогда не войдет. А сейчас реально миллионы бабушек помогают своим детям выжить. Вот и вся цена этой статистики. Ах да, еще, как оказалось на деле, в госучреждениях тоже есть и серые и черные зарплаты, потому теперь бубушкам и приходится прикармливать госслужащих.
260657101
Теперь можно правильно читать рейтинги от ВЦИОМ. Они врут на 52%. Те если ВЦИОМ говорит что рейтинг Путина 66% , то в реальности за Путина всего 14%, а 86% россиян на самом деле уже против Путина.
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