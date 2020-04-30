Большинство россиян не потеряли в своих доходах в условиях принудительной самоизоляции, которая введена в России указами Владимира Путина. 60% респондентов государственной социологии в лице ВЦИОМ заявили, что их личный доход за последний месяц «остался на прежнем уровне». Данные опубликованы в четверг, 30 апреля.

Ранее независимая от государства социологическая служба «Левада-центр» (принудительно включена в список иноагентов Минюста. — Прим. ред.) сообщила, что сохранить доход в вынужденно отпуске удалось лишь 8% россиян .

ВЦИОМ сообщает, что незначительно доход снизился у каждого седьмого россиянина (15%), каждый двадцать пятый гражданин РФ (4%) сумел нарастить свои доходы. О значительном снижении доходов ведомству Валерия Фёдорова рассказали 19% россиян.

Петербург и Москва пострадали больше всех. Здесь доходы упали у 45% граждан, а сохранились на прежнем уровне у 49%.

«Три четверти работающего населения страны (79%) знают о мере поддержки в качестве сохранения заработной платы на время нерабочего месяца с 6 по 30 апреля, а 15% — слышали об этом. У 64% работающих россиян работодатели полностью оказывают на фоне пандемии данную меру поддержки, у 10% — частично, а у 5% — не выполняют», — утверждают авторы исследования.

«Для нашего человека счастье — это не деньги. Счастье — это здоровье, любовь, близкие», — ранее заявлял в интервью «Фонтанке» директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Не работают сегодня 42% участников исследования ВЦИОМ. Продолжают трудиться 58% россиян.

Опрос был проведён 17 апреля среди 1600 совершеннолетних респондентов.