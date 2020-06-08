УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за трое суток, с 5 по 7 июня, зафиксировала около 6,5 тысячи нарушений ПДД. 110 человек были оформлены за административные правонарушения. Задержаны 76 нетрезвых водителей в городе и 37 в области. Об этом УГИБДД сообщает на своей странице «ВКонтакте» 8 июня.

О нескольких ярких инцидентах из этой статистики рассказывает «Дорожный инспектор» . Субботней ночью отдел ГИБДД по Невскому району проводил рейд «Нетрезвый водитель». 21-летний мотоциклист, работающий механиком на Кировском заводе, испугался, что на мотоцикл нет документов (недавно купил, не успел оформить), и решил оторваться от полиции. Погоня началась около полуночи на пересечении проспекта Большевиков и улицы Новоселов. Свою пассажирку, девушку, он догадался высадить на ближайшем перекрёстке. В лесном массиве на улице Ворошилова парень решил спрятаться, но с управлением не справился и помял мотоцикл. «Хорошо, что эта погоня обошлась без жертв», — резюмирует «Дорожный инспектор» .

Только закончили с оформлением мотоциклиста, переместились на проспекте Обуховской Обороны, 261, и сразу попался ещё один нарушитель. Водитель чёрного Volvo S80 отказался останавливаться по сигналу, и инспекторы бросились за ним. КАД, Софийская в сторону Колпино, опять КАД, Московское шоссе и далее через Ям-Ижору в сторону Никольского — водитель гнал по знакомому маршруту (поскольку проживает он в Никольском) на скорости 180–200 км/ч.

Как выяснилось, 29-летний мужчина находился в алкогольном опьянении: по данным «Дорожного инспектора», он «надул» 0,400 мг/л. Его вместе с его приятелем-пассажиром доставили в полицию, где оформили по двум статьям КоАП (за неостановку и пьяное вождение), а автомобиль — на спецстоянку.

Двух предположительно нетрезвых водителей задержали сотрудники ОБ ДПС 1 ГИБДД 7 июня. В обоих случаях они нашли наркотические вещества. 30-летний водитель «Форда», остановленный около 16:50 на улице Козлова, у дома 51, корпус 1, отказался от медосвидетельствования. Его доставили в отдел полиции и, обыскав, нашли свёрток с камнеобразным веществом, а также набор предметов, используемых при употреблении наркотиков, пишет «Дорожный инспектор».