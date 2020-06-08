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08.06.2020 13:12
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Директора центра РАНХиГС в Петербурге оставили без машины почти за 3 млн рублей

В Петербурге оставили без автомобиля директора одного из филиалов РАНХиГС. Маячок не помог — у службы безопасности был выходной.

Как стало известно «Фонтанке», в половине четвертого часа дня 7 июня в полицию Московского района обратилась обратилась 49-летняя петербурженка, директор одного из центров Академии госслужбы. Женщина сообщила, что с 19:00 5 июня по 19:00 7 июня от дома 13 по Новоизмайловскому проспекту похитили автомобиль Mazda CX-5 2018 года выпуска.

Машина стоимостью 2 700 000 рублей принадлежит лизинговой фирме. Охранная система на автомобиле штатная, без дополнений, но, по словам заявительницы, в машине установлен маяк. До службы безопасности, впрочем, дозвониться у женщины не вышло — выходной.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

муматор
откуда такая стоимость????
Asus
Да запросто, выходной. Тоже было, оставили открытый банкомат и ключи, в пятницу вечером, все службы безопасности и в банк звонил, выходной... В понедельник начальник службы безопасности приехал домой с подарками:)
Zloi_prohozhiy
а чё за фирма-то маяк ставила, у которой выходные бывают? Перерывы на обед тоже есть?))
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