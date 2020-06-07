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07.06.2020 17:39
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На Введенской Polo поймал Ferrari и превратил его в груду металла. Соцсети в ужасе

Volkswagen и Ferrari не смогли разъехаться на Петроградской стороне в Петербурге 7 июня. «Немец» после встречи потерял мотор, на спорткар жалко смотреть.

Об аварии на пересечении Введенской и Большого проспекта Петроградской стороны «Фонтанке» в начале шестого вечера сообщили читатели, заметившие столпотворение зевак у разбитого Ferrari.

Как уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», Volkswagen Polo поворачивал налево и не пропустил Ferrari, летевший на мигающий «зелёный». От удара у Polo вырвало мотор, спорткар, теряя части, улетел на обочину.

«Вырвало мотор и квартиру с почками», — сочувствуют водителю белого автомобиля в комментариях и прикидывают стоимость ремонта.

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Комментарии (10)

radon
Насосет новый ферик
Antonim
Поэтому, лучше выглядеть лохом и т. д, чем гнать... В дураках торопыга и будет, ума и понтовитости, ну серьёзно, выпендреш на дороге свойственно быдлоте, кто не знает что такое труд.
Чёрт Опасный
Оба спешили?)

Да, отличная реклама Поло.
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