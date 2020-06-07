На Введенской Polo поймал Ferrari и превратил его в груду металла. Соцсети в ужасе
Volkswagen и Ferrari не смогли разъехаться на Петроградской стороне в Петербурге 7 июня. «Немец» после встречи потерял мотор, на спорткар жалко смотреть.
Об аварии на пересечении Введенской и Большого проспекта Петроградской стороны «Фонтанке» в начале шестого вечера сообщили читатели, заметившие столпотворение зевак у разбитого Ferrari.
Как уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», Volkswagen Polo поворачивал налево и не пропустил Ferrari, летевший на мигающий «зелёный». От удара у Polo вырвало мотор, спорткар, теряя части, улетел на обочину.
«Вырвало мотор и квартиру с почками», — сочувствуют водителю белого автомобиля в комментариях и прикидывают стоимость ремонта.