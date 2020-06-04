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04.06.2020 16:00
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Владелицу парикмахерской на Дыбенко оштрафовали за «коронавирусные» стрижки

Предпринимательница Любовь Королева оштрафована на 50 тысяч рублей за открытые двери парикмахерской в период пандемии. На рабочих местах застали двоих мастеров.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 4 июня, штрафом наказана владелица салона в доме 25 по улице Дыбенко, Любовь Королева. Проверка к ней пришла вечером 15 апреля, в салоне в этот момент стригли двух клиентов. Сама предпринимательница на заседание не пришла и попросила суд рассмотреть материалы без ее участия.

Ее дело рассматривалось полтора месяца, так как сперва, следует из карточки дела на сайте Невского районного суда, оказалось что протокол составлен неправомочными лицами.

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Комментарии (3)

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вадики
Стригли бы голыми -получили бы штраф за стриптиз а не за коронавирус
Вячеслав Волков
Невозможно быть не стриженным два месяца. Только бы штрафовать...
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