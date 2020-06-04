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04.06.2020 15:37
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Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Белоруссии подошло к 46 тысячам

Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Белоруссии за сутки выросло на 865 — до 45 981, сообщает Минздрав республики в своем Telegram-канале 4 июня.

«Зарегистрированы 45 тыс. 981 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 585 тыс. 065 тестов», — говорится в сообщении.

Число летальных случаев увеличилось до 253. Министерство отмечает, что у скончавшихся пациентов был ряд хронических заболеваний.

Всего на 4 июня в Белоруссии выздоровели и выписаны из больниц 21 162 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

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