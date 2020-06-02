Канистры с вином и маслом, которые прибыли из Эстонии, не пропустили сотрудники Петербургской таможни. Перевозчик хотела ввезти продукты тайком: в транзитной декларации жидкости были названы «падающими проводами и резинками для ткацких станков».



Подробности 2 июня рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. На Южном посту в кузове грузовика вместо инженерных материалов при досмотре обнаружились пластиковые бутылки с итальянским красным и белым вином. Всего — 544 литра. Там же стояли 6 жестяных трёхлитровых канистр с оливковым маслом.

