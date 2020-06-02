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02.06.2020 15:32
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До петербуржцев не доехали 544 литра итальянского вина и оливковое масло. Товары пытались провезти под видом запчастей

Канистры с вином и маслом, которые прибыли из Эстонии, не пропустили сотрудники Петербургской таможни. Перевозчик хотела ввезти продукты тайком: в транзитной декларации жидкости были названы «падающими проводами и резинками для ткацких станков».

Подробности 2 июня рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. На Южном посту в кузове грузовика вместо инженерных материалов при досмотре обнаружились пластиковые бутылки с итальянским красным и белым вином. Всего — 544 литра. Там же стояли 6 жестяных трёхлитровых канистр с оливковым маслом.

Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ

Вся продукция должна была попасть из Эстонии в одну из петербургских фирм. Товары изъяты, в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении.

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Комментарии (2)

DrDick
Не понял... Бутылки с вином на фото обычные, стеклянные, стандартной тарой 0.75л. Какой пластик?
Brit
Товары изъяты и будут самоотверженно уничтожены в желудках таможенников и членов их семей.
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