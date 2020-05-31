Илон Маск вспомнил шутку Рогозина шестилетней давности. «Батут работает»

Основатель компании SpaceX Илон Маск вспомнил шутку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который после введения санкций США в отношении российской космической отрасли предложил доставлять американских астронавтов на МКС с помощью батута. На пресс-конференции по итогам успешного запуска космического корабля Crew Dragon Илон Маск заявил, что «батут работает».



Маск добавил, что запуском пилотируемого корабля Crew Dragon может гордиться все человечество.



Первый за 11 лет после завершения программы Space Shuttle пилотируемый запуск космического корабля в США состоялся вечером 30 мая по московскому времени: с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовал разработанный SpaceX многоразовый корабль Crew Dragon на ракете-носителе Falcon 9. Он доставит на МКС экипаж из двух астронавтов — Боба Бенкена и Дага Херли.

