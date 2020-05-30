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30.05.2020 22:23
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Человечество перешло в эпоху частных космических кораблей. Илон Маск запустил Space X Crew Dragon с двумя астронавтами на борту

Вторая попытка запуска космического челнока Space X Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли оказалось удачной. Первый частный пилотируемый космический корабль стартовал с мыса Канаверал в 22 часа 22 минуты по московскому времени. Он доставит двух астронавтов на борт Международной космической станции.

Предыдущий запуск в среду 27 мая был отменен из-за облачности на траектории полета ракеты, которая могла помешать в случае эвакуации астронавтов. Несмотря на опасения, погода в субботу 30 мая оказалась хорошей, запуск прошел штатно.

Это первый пилотируемый полет в космос с американского космодрома за последние 11 лет, после завершения программы Space Shuttle. В течение этих 11 лет Роскосмос был монополистом на рынке услуг по доставке людей на Международную космическую станцию.

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Комментарии (13)

Nationalverrater_2
Ничо, мы круче - у нас скрепы, солдатики на парадах ножку выше тянут и бесплатно валежник можно собирать,вотъ!
NasushnyBread
А тем временем простые ребята придумавшие Искандер, где-то в неизвестном подвале готовят ответ...
dragvs
Боже, храни Америку!
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