Человечество перешло в эпоху частных космических кораблей. Илон Маск запустил Space X Crew Dragon с двумя астронавтами на борту

Вторая попытка запуска космического челнока Space X Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли оказалось удачной. Первый частный пилотируемый космический корабль стартовал с мыса Канаверал в 22 часа 22 минуты по московскому времени. Он доставит двух астронавтов на борт Международной космической станции.



Предыдущий запуск в среду 27 мая был отменен из-за облачности на траектории полета ракеты, которая могла помешать в случае эвакуации астронавтов. Несмотря на опасения, погода в субботу 30 мая оказалась хорошей, запуск прошел штатно.